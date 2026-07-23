פולהאם במשא ומתן עם ריאל על גרסיה ומסטנטואונו

אלברו ארבלואה לוחץ לצרף את שני הצעירים אותם אימן בעונה שעברה, כשהבלאנקוס שוקלים למכור את החלוץ ולהשאיל את הקשר. כעת הכדור בידיים של מוריניו

חלון ההעברות של ריאל מדריד ממשיך להתחמם, ועל הפרק עומד עתידם של שניים מהכישרונות הצעירים והמבטיחים בסגל: גונסאלו גרסיה ופרנקו מסטנטואונו. מי שמנסה לנצל את המצב ולחטוף את השניים לפרמייר ליג היא פולהאם, שמאמנה אלברו ארבלואה דוחף בעוצמה רבה כדי לסגור את שתי העסקאות מול מועדון פאר הספרדי.

בגזרת גונסאלו גרסיה, האנגלים מעוניינים ברכישה מלאה ומכינים הצעה כספית שתוכל להתרצות את הבלאנקוס. החלוץ הצעיר אמנם מקווה להוכיח את עצמו בפני ז'וזה מוריניו במהלך קדם העונה, אך מודע לעומס הכבד בהתקפה ולכך שייאלץ להילחם על דקות משחק מול אנדריק וקיליאן אמבפה. מעבר לפרמייר ליג והזדמנות להתאחד מחדש עם ארבלואה, שאימן אותו בהצלחה רבה גם בנוער וגם בקבוצה הבוגרת, קורץ לו מאוד.

עומס באגף שמאל, פתרון בלונדון?

לגבי מסטנטואונו, המצב מורכב לא פחות. הכישרון הארגנטינאי בן ה-18 מתמודד עם תחרות ענקית באגף ימין, הכוללת שמות כמו ארדה גולר, ברהים דיאס ורודריגו, במיוחד אם מוריניו יבחר להמשיך במערך ה-4-2-3-1. פולהאם מציעה עסקת השאלה לעונה אחת בלבד שתאפשר לשחקן לצבור דקות משחק יקרות בליגה האנגלית, מבלי שריאל תאבד עליו שליטה.

אלברו ארבלואה ופרנק מסטנטואונו. יתאחדו בלונדון? (IMAGO)

בסביבתו של הקשר הצעיר קיים חשש מסוים, שכן מעטים השחקנים שהושאלו מריאל מדריד והצליחו לחזור ולתפוס מקום מרכזי בסגל. עם זאת, פולהאם אינה היחידה שמחזרת אחריו: גם ריבר פלייט, מועדון נעוריו, וקומו האיטלקית, בה זהרו בעונה החולפת חקובו רמון וניקו פאס, מעוניינות בשירותיו. החלטה סופית לגבי שני השחקנים תתקבל רק לאחר שיחות אישיות שיקיים מוריניו עמם, ולאחר שמצעותיה הרשמיות של פולהאם יוגשו לראשי הבלנקוס.