בטאיי בתהליך החלמה, אין כוונה לשחרר את בנסון

הבלגי סובל מדלקת בברך, כשהקיצוני חוזר בהדרגה לאימונים ובמכבי חיפה יבחנו את מצבו. לונווייק צפוי לחתום היום, הזרים החדשים לא צפויים לשחק בדרבי

מכבי חיפה תחדש היום (חמישי) את אימוניה ותחל למעשה את ההכנות לקראת משחקה של הקבוצה במוצאי שבת (25.7, 20:30) מול הפועל חיפה באצטדיון סמי עופר. המשחק נכלל במנוי השנתי של האוהדים, מה שמבטיח קהל רב מבין המנויים.

לפחות במשחק הזה, בחיפה לא יוכלו להציג את השחקנים הזרים שנחתו השבוע ונמצאים בשלבי התאקלמות ראשונים: הבלם הברזילאי צונאמי, החלוץ האמריקאי-סרבי אנדריאה נובאקוביץ' והבלם נייג’ל לונווייק, שרק אתמול נחת ואמור היום לעבור בדיקות רפואיות ולחתום על החוזה.

השחקנים לא עשו הכנה ויצטרכו עוד זמן כדי להיות מוכנים עד למשחקי הליגה. לעומת זאת, הרכש החדש-ישן עומרי גלזר, שעשה הכנה עם קבוצתו הקודמת הכוכב האדום, יעמוד לרשותו של ברק בכר בדרבי הקרוב בגביע הטוטו וצפוי לפתוח.

עומרי גלזר. ישחק כבר בדרבי (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

מה קורה בגזרת הפצועים?

נכון להיום, מסע הרכש של מכבי חיפה הסתיים, כאשר השאלה היחידה שנשארה פתוחה היא מצבו של מנואל בנסון, שממשיך לחזור בהדרגה לאימונים בעקבות פציעה ישנה בגיד האכילס. בחיפה לא ממהרים לקבל החלטה באשר לעתידו של הקיצוני ויחכו עוד תקופה קצרה כדי לבחון את מידת כשירותו, שאם לא תענה על הציפיות - לא יהיה מנוס מלהביא שחקן כנף אחר.

שחקן אחר שמתאושש מפציעה בעקבות דלקת בפיקה של הברך הוא המגן יילה בטאיי, שספג מכה במהלך אחד האימונים במחנה ומאז טרם התאושש. בחיפה מקווים שבטאיי יתאושש עד לפתיחת הליגה בחודש הבא. מחר ב-12:30 תתקיים מסיבת עיתונאים של פתיחת העונה בנוכחות המנהל המקצועי ליאור רפאלוב והמאמן ברק בכר.