סוארס ומיאמי הרסו ללבנדובסקי את הבכורה בשיקגו

האורוגוואי כבש צמד, השלים מהפך עם שער גדול והיה מעורב גם בשער הניצחון של פלאמבק שקבע 2:3 בדקה ה-87. מאמן מיאמי: "אין תאריך חזרה מוגדר למסי"

אינטר מיאמי הרסה לרוברט לבנדובסקי את הבכורה שלו ב-MLS. הקבוצה של דייויד בקהאם רשמה ניצחון דרמטי של 2:3 על שיקגו במה שהיה ניצחונה החמישי ברציפות – רצף שהחל עוד לפני הפגרה בת ששת השבועות שליוותה את המונדיאל – וזאת על אף שהופיעו ללא ליאו מסי ורודריגו דה פול, שקיבלו מנוחה אחרי הטורניר.

דווקא שיקגו עלתה ליתרון הודות לשער עצמי של שוער מיאמי, רוקו ריוס נובו, בדקה ה-18. בלם מיאמי, איאן פריי, החזיר כדור איטי ומתגלגל לעבר שוערו, אך ריוס נובו פספס לחלוטין את הכדור שנכנס בין רגליו ונעצר רק ברשת. אינטר מיאמי לא נלחצה, ובדקה ה-27 היה זה לואיס סוארס הוותיק שהופל ברחבה, ניגש לנקודה הלבנה וכבש את השוויון בדרך ל-1:1.

במחצית השנייה סוארס השלים צמד עם שער גדול שהשלים את המהפך: הוא מסר לחרמן ברטראמה שהחזיר לו בעקב ואל פיסטולרו בעט לרשת, 1:2 בדקה ה-51. שיקגו לא ויתרה והשוותה משער של פוסו דיטג’יין (67), שנכנס כמחליף שבע דקות קודם לכן וכבש בנגיעה הראשונה מתוך הרחבה את שער הבכורה שלו ב-MLS והשווה ל-2:2.

רוברט לבנדובסקי (IMAGO)

כשנראה היה שהקבוצות בדרך לחלוקת נקודות, הגיע רגע ההכרעה בדקה ה-87: סוארס שיגר בעיטה חזקה ממרכז הרחבה שנהדפה על ידי השוער כריס בריידי, אך פרסטון פלאמבק עט על הריבאונד, נעץ את הכדור ברשת וכבש גם הוא שער בכורה בקריירה שהעניק למיאמי ניצחון 2:3 מתוק. אגב, לבנדובסקי שיחק 62 דקות.

מתי מסי יחזור?

בסיום המשחק, מאמן אינטר מיאמי, גיז’רמו הויוס, בירך את שחקניו והתייחס להיעדרותם של כוכבי הנבחרת הארגנטינאית: "הפגרות והמנוחה חיוניות להתפתחות של שחקנים. מסי ודה פול היו תחת עומס פיזי ומנטלי אדיר של 50 ימים סביב המונדיאל, ומגיעה להם המנוחה הזו. אין תאריך חזרה מוגדר, ואנחנו מחכים להם בזרועות פתוחות כשהם יהיו מוכנים לחלוטין".