רונאלדו: מסי? שחקן אחד לא יכול לפתור הכל לבד

החלוץ האגדי ניתח את גמר המונדיאל, ותקף את ההופעה של מולדתו בטורניר: "ספרד חבטה בארגנטינה, היא משחקת יפה בניגוד לברזיל שתקועה עם משחק מיושן"

ניצחונה של נבחרת ספרד 0:1 על ארגנטינה בגמר מונדיאל 2026 עדיין מעסיק את עולם הכדורגל, וכעת גם אחד מגדולים שחקני ההתקפה בהיסטוריה, רונאלדו נאזאריו, מצטרף למחמיאים. 'אל פנומנו' ניתח את קרב הענקיות בערוץ הדיגיטלי שלו, 'Rede Ronaldo', ולמרות שהלוח הראה הפרש של שער אחד בלבד, מבחינתו התמונה הייתה חד-משמעית לחלוטין.

"מייצגים את הכדורגל היפה"

"השערים שחזיתי אמנם לא הגיעו, אבל זו הייתה שליטה מוחלטת לאורך כל המשחק - ספרד חבטו בארגנטינה", ירה אגדת העבר של ריאל מדריד וברצלונה. רונאלדו הבהיר כי הפערים הטקטיים והטכניים היו כה גדולים, עד שגם נוכחותו של ליונל מסי בצד הארגנטינאי לא יכלה להושיע את נבחרתו מול המכונה של לואיס דה לה פואנטה: "שחקן יחיד לעולם לא יכול לפתור דברים לבדו. הכוח האמיתי טמון בקבוצה ובמשחק המשותף".

ליאו מסי. לא יכל לעשות הכל לבד (רויטרס)

אלוף העולם מ-2002 לא הסתפק בברכות לזוכה, אלא ניצל את ההזדמנות כדי לעקוף בביקורת את כדורגל הנבחרות במולדתו ברזיל. "בניגוד לברזיל שתקועה בסגנון משחק מיושן, לספרד יש דרך ייחודית ולכן הכדורגל שלה כל כך יפה. להחזיק בכדור זו האסטרטגיה הכי טובה שיש והם עשו את זה בצורה מרשימה. כשאתה מחזיק ברגליים את הכדור כל הזמן, אתה הופך לסמל עולמי של משחק קבוצתי".