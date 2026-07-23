"זו תהיה טעות להביא את גווארדיולה לאיטליה"

על אף הציפייה להנחית את הקטלוני אצל האזורי, נשיא הוועד האולימפי האיטלקי מזהיר: "אין בזה שכל. יכולים לאבד את הבסיס שבנינו - צריך מאמן מקומי"

הסערה סביב זהות המאמן הבא של נבחרת איטליה מסרבת להירגע. לאחר החרפה הנוספת והכישלון להעפיל לטורניר המונדיאל שנחתם זה עתה, בארץ המגף מחפשים מושיע ועל פי הדיווחים חולמים בגדול - עד כדי כך ששמו של פפ גווארדיולה עלה כאחד מהמועמדים.

נשיא ההתאחדות האיטלקית, ג'ובאני מלאגו, אף הודה באופן פומבי כי התקיימו מגעים ושיחות ראשוניות עם טקטיקן העל הקטלוני, אם כי הבהיר מיד כי הדרך לחתימה עוד ארוכה מאוד ואין לדעת אם המהלך השאפתני אכן יבשיל לכדי עסקה. באיטליה הטירוף כבר בעיצומו, כשעיתוני הספורט הציגו בשערים קריאות כמו "תנו לנו את פפ".

אלא שלצד ההתלהבות, לא כולם באיטליה מרוצים מהרעיון להנחית מאמן זר על הקווים של האזורי. מי שיצא באופן נחרץ נגד המהלך הוא נשיא הוועד האולימפי האיטלקי, לוצ'יאנו בונפיליו, הדורש להשאיר את המושכות בידיים מקומיות: "הדבר היחיד שאני מבקש מג'ובאני הוא שיבחר מאמן איטלקי. הבחירה במאמן זר לא תעשה שום שכל, ועדיף להמר על המאמנים המקומיים שלנו שזוכים להכרה וליוקרה בכל העולם".

לוצ'יאנו בונפיליו (IMAGO)

בונפיליו אף שיתף בניסיון העבר שלו כדי להסביר את התנגדותו הנחרצת: "כשהייתי בראש איגוד הקאנו בחרתי במאמן גרמני, וזו הייתה טעות. הוא לא התעניין במנטליות של הספורטאי האיטלקי, ופשוט איבדנו את הבסיס האיתן שנבנה פה במשך שנים".