61,500 אוהדי ארגנטינה חתמו על עצומה לגמר חוזר

לא רוצים להשלים עם ההפסד לספרד: אוהדי האלביסלסטה חתמו על עצומה שקוראת לפיפ"א לבחון את החלטות השיפוט של וינצ'יץ' במשחק - ולקיים את הגמר מחדש

ימים ספורים לאחר שהפסידה לספרד 1:0 בגמר המונדיאל, בארגנטינה מסרבים להשלים עם התוצאה. עצומה ברשת שבה קוראים אוהדים האלביסלסטה לפיפ"א לבחון מחדש את החלטות השיפוט של השופט הסלובני, סלאבקו וינצ'יץ', ולקיים משחק חוזר בין הנבחרות, צברה כבר למעלה מ-61,500 חתימות.

יוזמת העצומה, אוהדת בשם חיסלה סאנצ’ס, טוענת כי החלטות השיפוט במהלך הגמר השפיעו ישירות על התפתחות המשחק וכי נפלו אי סדירויות בניהולו, אף שלא הציגה ראיות רשמיות לכך. כמובן שלעצומות מסוג זה אין כל תוקף תקנוני, משמעות או השפעה על פיפ"א.

לא העצומה הראשונה

המחאה הארגנטינאית מצטרפת לגל עצומות דומות שליוו את המונדיאל. כזכור, גם בצרפת נפתחה עצומה מקוונת שחצתה את רף 82,000 החתימות בדרישה לקיים משחק חוזר בחצי הגמר מול ספרד בעקבות אירוע שקדם לפנדל - עצומה שלא סייעה לשנות את תוצאת המשחק.

אוהדי ארגנטינה (IMAGO)

בגמר, ספרד הוכתרה לאלופת העולם הודות לשער ניצחון של פראן טורס במהלך ההארכה. ליונל סקאלוני בחר בגישה הגנתית שהובילה לכך שארגנטינה כמעט ולא איימה על השער, ולא לעבר המסגרת עד ההארכה.

פאנל שיחת היום בדיון על גמר המונדיאל

למרות התסכול מהשיפוט והפספוס של זכייה שנייה ברציפות, עשרות אלפי אוהדים ארגנטינאים יצאו לרחובות ברחבי המדינה מיד עם סיום המשחק כדי להביע תמיכה ולהריע לשחקנים על הדרך המרשימה וההגעה לגמר הגדול.