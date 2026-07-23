"דה יונג מעכב את פרסום מצב פציעתו כהכנה למעבר"

פיצוץ גדול בין הקשר לראשי ברצלונה שזועמים עליו ועל קומאן על רקע הפציעה במונדיאל. בספרד דווח שהשחקן יודע שפליק כבר לא בונה עליו לעונה הקרובה

סערה גדולה מתרחשת מאחורי הקלעים בימים האחרונים בין פרנקי דה יונג לראשי ברצלונה, שזועמים על הקשר ועל נבחרת הולנד על רקע פציעתו במונדיאל. החשש הוא מהיעדרות ממושכת במקרה של ניתוח ובינתיים דווח בספרד שדה יונג עצמו מנסה לעכב את פרסום הדיאגנוזה הרפואית הסופית של פציעתו, כחלק מהכנת הקרקע למעבר אפשרי לקבוצה אחרת.

לפי הדיווח, ההולנדי מודע לכך שהמאמן האנזי פליק כבר אינו בונה עליו ואינו סומך עליו לקראת העונה הקרובה, ועל כן השחקן מעוניין לוודא את מועד החזרה המדויק שלו למגרשים בטרם יקבל החלטה סופית על עתידו מחוץ למועדון.

בעקבות הפציעה עם נבחרת הולנד במונדיאל, דה יונג בן ה-29 עומד בפני היעדרות של לפחות ארבעה חודשים בשל פציעה קשה בברכו. ראשי ברצלונה זועמים על כך שהקשר הורשה לשחק כשהוא סובל מכאבים במהלך המונדיאל, באישורו של המאמן רונאלד קומאן והצוות הרפואי של הנבחרת, דבר שהחמיר משמעותית את מצבו.

רונאלד קומאן וז'ואן לאפורטה (האתר הרשמי של ברצלונה)

דה יונג חזר השבוע לברצלונה כדי לעבור סדרת בדיקות מקיפות, אך כעת חוששים במועדון מהתרחיש הגרוע מכולם. במידה והקשר ייאלץ לעבור ניתוח בברכו, תקופת השיקום תמנע ממנו לחזור למגרשים בחודשים הקרובים, מה שיכריח את הקטלונים לחפש לו מחליף פנימי או בשוק ההעברות. בברצלונה מגדירים את הניהול הרפואי של ההולנדים כ"רשלנות חמורה", והיחסים בין הצדדים מתוחים עד לנקודת רתיחה.

הכעס על קומאן

כידוע, גם כך היחסים בין קומאן לז’ואן לאפורטה לא טובים במיוחד עוד מאז סיום דרכו של המאמן בברצלונה. פעמים רבות קומאן ביקר בחריפות את נשיא בארסה בתקשורת, מה שבטח לא מוסיף לאירועים סביב הפציעה ועתידו של דה יונג.

פרנקי דה יונג ורונאלד קומאן (IMAGO)

אם הקשר אכן יושבת למספר חודשים, זה ישאיר את פליק עם בעיה במרכז המגרש. לשתי העמדות של הקישור המרכזי המאמן יישאר בעצם רק עם מארק ברנאל, פדרי, גאבי ואנדראס כריסטנסן שזו לא העמדה הטבעית שלהם, ומארק קסאדו שצפוי לעזוב.