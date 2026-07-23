עבדה ובריבו כבשו, ניצחון לבלוריאן וקנזס סיטי

הקיצוני היה מעורב בשער הראשון וכבש את השני בנגיחה, אבל שארלוט איבדה יתרון 0:2 ב-2:2 מול אטלנטה. החלוץ השווה ל-1:1 מול יוסטון, תיקו לתורג'מן

לא מעט משחקים נערכו הלילה (בין רביעי לחמישי) ב-MLS עם מספר ליגיונרים. ליאל עבדה ותאי בריבו כבשו, אבל זה לא הספיק לשארלוט ולדי.סי יונייטד כדי לנצח, בעוד אור בלוריאן כן ניצח עם קנזס סיטי, ודור תורג’מן וניו אינגלנד נפרדו בתיקו מטורונטו.

שארלוט – אטלנטה 2:2

המארחת עלתה ליתרון בדקה ה-16 כאשר ליאל עבדה פרץ באגף השמאלי ומסר לארצ’י גודווין שבעט, השוער לוקאס הויוס הדף וקרווין ורגאס שלח את הריבאונד לרשת. השליטה של שארלוט נמשכה ועל סף ההפסקה הגיע השער השני: פפ ביאל הרים מצד ימין ועבדה כבש בנגיחה לפינה הקרובה.

אטלנטה חזרה מפיגור 2:0 במחצית השנייה עם שערים של אליאס באס (56) ומיגל אלמירון שכבש מקרוב (76). עבדה פתח בהרכב והוחלף בדקה ה-63, אז נכנס עידן טוקלומטי.

ליאל עבדה (IMAGO)

יוסטון – די .סי יונייטד 1:1

הקטור הררה העלה את יוסטון ליתרון בדקה ה-40 עם בעיטה מדויקת לפינה הימנית. בריבו שפתח בהרכב של די.סי יונייטד, השווה בדקה ה-78 אחרי שניצל בלבול בהגנת יוסטון כדי לכבוש מקרוב.

קנזס סיטי – מינסוטה 1:2

בלוריאן פתח בהרכב המארחים והשלים 90 דקות. קבוצתו עלתה ליתרון משער של דיאן יובליץ’ מקרוב אחרי בישול של קאפיטה בדקה ה-28. מאנו גארסיה הכפיל בבעיטה מתוך הרחבה לפינה הימנית (54) וזה הספיק לניצחון אחרי שדווין פאדלפורד רק צימק בנגיחה (75).

אור בלוריאן חוגג עם חבריו (רויטרס)

ניו אינגלנד – טורונטו 0:0

תורג’מן פתח בהרכב המארחים, אבל לא הצליח לכבוש והוחלף בדקה ה-73. עיליי פיינגולד נעדר משורות ניו אינגלנד בגלל פציעה.