לונדברג סגר על חוזה רב שנתי במכבי תל אביב

סוף לסאגה. הרכז, שהצטיין בסדרת הגמר מול הפועל, ימשיך אצל הדאבליסטית בחוזה לשנתיים פלוס אופציה הדדית לעונה שלישית. וגם: מה יהיה שכרו?

אחת הסאגות הארוכות של הקיץ מבחינתה של מכבי תל אביב בכל הנוגע לשוק השחקנים ושימור הליבה הסתיימה לאחר שגבריאל ׳איפה׳ לונדברג חתם על חוזה רב שנתי בשכר של 1.5 מיליון דולר לעונה. לונדברג, שחתם על חוזה לשנתיים עם אופציה הדדית לעונה שלישית, סיים את העונה כ-MVP של סדרת הגמר מול הפועל תל אביב כאשר מעשית מהרגע שהגיע לצהובים כחולים הוא נתן להם את מה שהיה חסר להם.

שוק השחקנים עם שחקנים שמסוגלים לשחק בעמדת הרכז ושחקני פנים בעייתי כבר שנים כך שלונדברג בהחלט נחשב נכס עבור עודד קטש, סט היכולות שלו לצד הסייז והניסיון ברמה גבוהה במיוחד. בתחילת המגעים חששו במכבי תל אביב מכך שהשחקן החמיץ משחקים רבים העונה בשל פציעות כאשר גם בעונות קודמות הוא היה פצוע והחמיץ משחקים.

לאחר מכן הדרישות של נציגיו פתאום זינקו ל-10 מיליון דולר בחוזה לשלוש שנים, אולם עם הזמן נרשמה התקרבות בין הצדדים, בעוד שעדיין נציגיו בדקו עבורו אופציות נוספות. אולם, בסופו של דבר לונדברג, אחריו עקבו במכבי עוד לפני שעשה את הקפיצה ליורוליג במדי צסק״א מוסקבה, יישאר בהיכל יד אליהו.

וגם: סוגיית לוני ווקר

בכל אופן, במועדון עדין צריכים לפתור את סוגיית לוני ווקר ועיבוי הקו האחורי כמו גם עמדת הסנטר שנמצאת בסיטואציה בעייתית במיוחד. בכל הנוגע לווקר יש לו עניין מאנדולו אפס ובמועדון עובדים על מציאת פתרון לסוגיה עם השחקן המוכשר כאשר עדין לא ברור כיצד היא תסתיים.