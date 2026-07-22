הנס של קובארסי: המהלך ששמר על התואר אצל ספרד

בדקה ה-120 של גמר המונדיאל, בלם ברצלונה מנע שעבר ודאי של ארגנטינה, שהיה מוביל את המשחק להארכה. הכדור עבר במרחק של כ-80 סנטימטרים בלבד מהקורה

בין כל הרגעים הגדולים של גמר מונדיאל 2026 בין ספרד לארגנטינה, לצד שער הניצחון של פראן טורס, יש מהלך אחד שעשוי להיזכר כאחד מרגעי ההגנה הגדולים בתולדות המשחק. בדקה ה-120, רגע לפני שריקת הסיום, בלם ברצלונה ונבחרת ספרד, פאו קובארסי, סיפק הצלה דרמטית שמנעה שער שוויון כמעט ודאי.

האירוע התרחש כאשר כדור רוחב של ג'וליאנו סימאונה חלף על פני השוער אונאי סימון והגיע למרקוס סנסי, שכבר היה בדרך לדחוק לרשת החשופה. קובארסי הגיח ברגע האחרון והרחיק לקרן, כשהוא מצליח להעביר את הכדור דרך מרווח של 1.6 מטר בלבד בין הקורה לרגלו של סימון. הכדור חלף במרחק של כ-80 סנטימטרים בלבד מהקורה, נתון שממחיש עד כמה ספרד הייתה קרובה לספוג שער דרמטי.

“זה היה שילוב של נחישות וגם מעט מזל, כי הכדור לא פגע באף שחקן בדרך”, אמר בלם העבר של נבחרת ספרד, מיגל אנחל נדאל. "אבל הדרך שבה הוא הקדים את החלוץ והשליך את עצמו לכדור הייתה פשוט מבריקה".

פאו קובארסי מרחיק את הסכנה (IMAGO)

גם המאמן והבלם לשעבר, פאקו חמס, לא חסך במחמאות: "מעל הכול, המהלך הזה מעיד על היכולת שלו לקרוא את המשחק. הוא מגן בצורה יוצאת דופן, במיוחד בהתחשב בגילו. אם ימשיך להתפתח כך, אנחנו מדברים על מי שעשוי להפוך לבלם הטוב בעולם".

קובארסי, שנבחר לשחקן הצעיר המצטיין של הטורניר, סיים מונדיאל מרשים במיוחד. הוא רשם 31 הרחקות, ניצח ב-27 מאבקים, הגיע למהירות מרבית של 34.1 קמ"ש וגמע יותר מ-66 קילומטרים לאורך הטורניר. בנוסף, הבעיטה שלו שנבלמה על ידי שוער בלגיה והגיעה למיקל מרינו הובילה לשער שהעלה את ספרד לחצי הגמר, והוא גם היה השחקן שעליו ביצע אנצו פרננדס את העבירה שהובילה להרחקתו.

"קשה מאוד למצוא אצלו נקודת חולשה", הוסיף חמס. "הוא לא צריך להיות בלם אגרסיבי כי הוא מקדים את היריבים בזכות האיכות הטקטית והפיזית שלו. משחק הראש, המהירות, היציאה קדימה, הקריאה של המהלכים – הכול ברמה יוצאת דופן".

פאו קובארסי מול ליאו מסי (IMAGO)

גם אם היה במהלכו של קובארסי מרכיב של מזל, אין ספק שמדובר באחד מרגעי ההגנה המכוננים של הטורניר, כזה שעשוי להיזכר במשך שנים כאחד המהלכים שהעניקו לספרד את תואר אלופת העולם.