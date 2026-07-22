0:1 לטוטנהאם וסולומון על מילטון מהליגה הרביעית

התרנגולים רוצים לשכוח מהעונה הקודמת וכבר החלו בהכנות לקראת הפרמייר ליג, אך הסתפקו בניצחון דחוק על היריבה הצנועה. 45 דקות לישראלי, פרננדס כבש

מונדיאל 2028 נמצא כבר מאחורינו, וכעת קבוצות הכדורגל ברחבי אירופה כבר מתכוננות לשריקת הפתיחה של הליגות עם משחקי הכנה, כשהערב (חמישי) היו אלה טוטנהאם ומנור סולומון שפגשו את מילטון מהפוטבול ליג השנייה (הליגה הרביעית באנגליה) וגברו עליה 0:1 לקראת פתיחת עונת 2026/27 בפרמייר ליג.

הישראלי הקיצוני פתח בהרכב של הספרס והוחלף במחצית יחד עם כל ההרכב הפותח, כאשר מי שכבש את השער היחיד במשחק הוא מתאוס פרננדס, הקשר הפורטוגלי, שהרשית עבור התרנגולים כבר בדקה השלישית, יתרון שהחזיק עד שריקת הסיום.

כזכור, את העונה שעברה פתח סולומון במדי ויאריאל כמושאל מטוטנהאם, אך לא הצליח להתאקלם בספרד ובינואר המשיך לפיורנטינה. כעת הוא חוזר ללונדון, בתקווה להטביע את חותמו ולעזור לספרס לחזור למקומה הראוי בטבלה, אחרי שאשתקד הייתה מרחק נגיעה מנשירה לצ’מפיונשיפ.