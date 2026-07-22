טוויסט: הזוניה עלול לפספס מעבר ל-NBA

הקרואטי, שהודיע לריאל מדריד על רצונו לעזוב ולחזור לליגה הטובה בעולם, לא פעל כראוי כדי לממש את סעיף שחרורו וכעת הבלאנקוס מחזיקים ביתרון עליו

מריו הזוניה עורר סערה של ממש בכדורסל האירופי, לאחר שהודיע מוקדם יותר השבוע ​​לריאל מדריד כי ברצונו לעזוב את המועדון ולחזור ל-NBA. לפי הדיווחים בספרד, השחקן הקרואטי לא פעל בדרך הנכונה, במה שעלול לעלות לו במעבר לארצות הברית.

כאמור, ביום שני, במועד האחרון שנקבע בחוזהו, הזוניה הודיע ​​למועדון על כוונתו לממש את סעיף היציאה ל-NBA תמורת תשלום של מיליון דולר. עם זאת, הוא טרם הציג הצעה מקבוצה כלשהי ב-NBA וגם לא שילם את הסכום האמור.

זהו פרט מכריע בעלילה, כיוון ולפי ההסכם הקיבוצי של הליגה הספרדית, ההודעה על מימוש סעיף היציאה חייבת להימסר במקביל לתשלום הסכום הנקוב בסעיף – דבר שלא נעשה בפועל. בניסיון לפתור את הבעיה, פנו נציגיו של הזוניה לריאל מדריד והציעו להגדיל את הסכום שישולם תמורת שחרור השחקן.

כעת, ידה של ריאל על העליונה, שכן התנאים למימוש הסעיף הקיים בחוזה לא התקיימו. המועדון יכול להשיג תמורה גבוהה יותר עבור הפורוורד הקרואטי, או – בהתאם לתקנון – להותיר אותו בקבוצה למרות רצונו לעזוב.

כמו כן, על פי דיווח בעיתון "מארקה" הספרדי, אחת האפשרויות עשויה להוביל לכך שהזוניה ימצא את עצמו בקבוצה אחרת ביורוליג. בחוזהו עם ריאל מדריד לא קיים סעיף יציאה המיועד לקבוצות אירופיות, אלא רק ל-NBA. אם לא יצליח לבסס את מעמדו בליגת ה-NBA והקבוצה תשחרר אותו, הוא יהיה חופשי לעבור לכל קבוצה שיחפוץ בה.