סק חתם ביעד חדש, מכבי חיפה הושמטה מההודעה

אחרי שסיים חוזה אצל הירוקים, הסנגלי חתם רשמית באל פייסלי מערב הסעודית, כאשר בהודעה הוצגו הקבוצות הקודמות של הבלם, אך המועדון מהכרמל לא הופיע

אחרי ארבע שנים במדים הירוקים של מכבי חיפה, ולאחר שסיים את החוזה שלו במועדון ועזב את המועדון מהכרמל, עבדולאי סק חיפש קבוצה חדש במשך זמן מה והיום (רביעי) הוא חתם ביעד חדש – אל פייסלי הסעודית.

עם הצגתו במועדון החדש, בלט פרט שעורר עניין. אל פייסלי פרסמה תמונת "ברוך הבא" ובה הופיעו כל הקבוצות בהן שיחק הבלם במהלך הקריירה, אך דווקא מכבי חיפה, קבוצתו בארבע השנים האחרונות, לא נכללה בעיצוב. נראה כי מדובר במהלך שנובע מהרקע הפוליטי והיחסים המתוחים בין סעודיה לישראל.

סק מסיים את הקדנציה שלו בכרמל לאחר 147 הופעות במדים הירוקים, בהן כבש 14 שערים והוסיף חמישה בישולים. במהלך התקופה היה שותף לזכייה באליפות ובתואר אלוף האלופים, וכן לקמפיינים האירופיים של המועדון בשלב הבתים של ליגת האלופות ובשמינית גמר הקונפרנס ליג.