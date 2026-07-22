בשל דרישות נתניה: פוצץ מעבר ניראון למכבי חיפה

הירוקים הופתעו מהסכומים שדרשו השרוניים עבור השוער ששב מפציעה. כעת תצטרך ההנהלה להתמודד עם חוזה המוערך בכ-1.2 מיליון שקל. וגם: האלטרנטיבה

המעבר המתוכנן של השוער עומר ניראון למכבי חיפה ירד סופית מהפרק. על פי גורמים המעורים בפרטים, במועדון הירוק הופתעו לחלוטין מהדרישות הכספיות של מכבי נתניה עבור שוער שזה עתה חוזר מפציעה ממושכת ובעקבות כך פוצץ המעבר המתוכנן.

חילוקי דעות סביב מתווה העסקה

המתווה שהכשיל את המהלך כלל, לפי גורמים דרישה נתנייתית לדמי השאלה בגובה כמיליון שקלים עם אופציית רכישה, לצד העברת שחקן מחיפה בשווי מוערך של כמיליון וחצי שקלים. מנגד, בסביבת נתניה דוחים את הטענות ומבהירים כי כלל לא מדובר היה בעסקת השאלה אלא במכירה בלבד, תוך הימנעות מלהתייחס לסכומים המדויקים.

כמו כן, בנתניה הבהירו מהרגע הראשון כי מעדיפים שניראון יעבור לקבוצה שבה יזכה לקרדיט כשוער ראשון. עפ"י גורמים נוספים, בתחילה היו מוכנים בנתניה להעביר את ניראון ללא תמורה, כאשר הקבוצה הקולטת תספוג את עלויות החוזה שלו.

בכל אופן, האלטרנטיבה מבחינת מכבי חיפה בשלב זה היא או להנחית שוער יהודי או למצוא שוער מהליגה הלאומית.

תסבוכת כלכלית ומקצועית בשרון

הפיצוץ בעסקה מעמיד את נתניה בעמדה מורכבת. לניראון חוזה חתום לשנתיים נוספות במועדון, בעלות שנתית המוערכת בכ-1.2 מיליון שקלים. מכיוון שבסגל הקבוצה כבר נוכחים שני שוערים אחרים, הנהלת נתניה תצטרך למצוא לסיטואציה פתרון. גם אם תתרחש השאלה להפועל רמת גן, ייאלצו במכבי נתניה להשלים חלק ניכר משכרו, בדומה למתווה שבו מכבי חיפה משלימה את שכרו של דולב חזיזה במעברו לנתניה.

כזכור, ניראון פתח את העונה שעברה ביכולת נהדרת והיה בין המצטיינים בשורות הקבוצה, עד שחווה ירידה ביכולת, ולאחר מכן נפצע בכתפו ונאלץ לעבור ניתוח בלונדון.