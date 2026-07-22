"ראינו בביצועים שלנו שאנחנו בכושר ומוכנים"

מאמן מכבי ת"א, מילר, דיבר לקראת המשחק הראשון באירופה מול שריף מחר ב-20:00: "נחמד לראות את הסגל חזק ובריא יותר". רביבו: "רוצים לשמח את הקהל"

אחרי הניצחון הנהדר על הפועל באר שבע באלוף האלופים והזכייה בתואר הראשון לעונה, מכבי תל אביב תפתח מחר (חמישי, 20:00) את דרכה בליגה האירופית, כשתתארח אצל שריף טיראספול ותקווה להשיג מקדמה לקראת הגומלין.

המאמן, קני מילר, הבהיר כי למרות השמחה על התואר, המיקוד עבר מיד למשימה הבאה: "זו הייתה התחלה טובה בסופר-קאפ ומיד לאחר מכן יכולנו ליהנות מזה קצת, אבל כל העיניים הופנו מיד למשחק הזה. זה משחק חשוב מאוד בשלב מוקדם של העונה, אבל אני חושב שראינו בביצועים שלנו מול באר שבע שאנחנו מוכנים, אנחנו בכושר ואנחנו חזקים".

לגבי הסגל שעומד לרשותו, מילר הביע שביעות רצון מחזרתם של שחקנים משמעותיים: "זה נחמד לראות את הסגל קצת חזק ובריא יותר. אנחנו מקבלים בחזרה את הליו (וארלה). יש לנו בהחלט יותר עומק לקראת המשחק הזה, וזה משהו שנצטרך לאורך ההתמודדות הכפולה הזו".

הליו וארלה (שחר גרוס)

עבור מילר, מדובר בציון דרך אישי מרגש: "אני מרגיש זכות גדולה להיות בעמדה שאני נמצא בה כרגע במועדון פנטסטי כזה. זה הקמפיין האירופי הראשון שלי כמאמן ראשי וזה זמן מרגש מאוד. אנחנו רוצים לנצח, להתקדם ולהציג הופעה שתהיה קרובה, אם לא טובה יותר, מההופעה שהצגנו ביום חמישי האחרון".

“אתה אף פעם לא יודע מה יקרה בכל משחק נתון”

המאמן, שחווה משחקים אירופיים רבים כשחקן, יודע שהמשימה מחוץ לבית לא תהיה פשוטה: "כשזה מפגש של שני משחקים, זו הופכת למשימה קצת שונה. הייתי במספיק משחקים בינלאומיים ואירופיים כשחקן כדי לדעת שזה אף פעם לא קל במשחקי חוץ. זה לא משנה מי היריבה או באיזו רמה, תמיד קשה לצאת מהבית ולהשיג תוצאה. עם הסגל והעומק שיש לנו כרגע אני מאמין שאנחנו באים כדי לנצח, אבל צריך לדעת לנהל את המפגש לאורך שני המשחקים".

מילר הוסיף כי בשיטה הזו, שום דבר לא מוכרע ב-90 דקות הראשונות: "אתה אף פעם לא יודע מה יקרה בכל משחק נתון, אבל תמיד יש משחק שני להישען עליו. באותה מידה, גם אם הדברים הולכים לטובתך בחוץ, ההתמודדות לא נגמרה. זה מציב אתגרים שונים".

קני מילר באימון מכבי תל אביב (חגי מיכאלי)

לסיום, נשאל המאמן על מזג האוויר החורפי שקיבל את פני הקבוצה במולדובה וענה בחיוך: "זה משהו שלא ציפיתי לו כשירדתי מהמטוס עם מכנסיים קצרים וטי-שירט, אבל זה בהחלט החזיר אותי למזג האוויר הסקוטי שאני רגיל אליו".

רביבו: “רוצים לשמח את האוהדים עם ניצחון”

זה מאוד מרגש, אנחנו מצפים לזה מאוד", פתח רביבו את דבריו לקראת המשחק. "תמיד כיף לשחק במפעל אירופי, ובמיוחד עם מכבי תל אביב. מדובר בחוויה אחרת לגמרי – הקצב שונה, הכל הרבה יותר קצבי ומהיר".

כשנשאל על היריבה המולדובית ועל ההכנות המקצועיות, אמר המגן: "אנחנו יודעים ששריף היא קבוצה אגרסיבית וחזקה. הצוות המקצועי הכין אותנו הכי טוב שיש למשחק הזה".

רועי לוי מול רוי רביבו (רדאד ג'בארה)

רביבו לא שכח להתייחס גם לעובדה שהקבוצה נאלצת לשחק את משחקיה הביתיים מחוץ לישראל וללא תמיכת האוהדים ביציע: "אנחנו מאוד מתגעגעים לאוהדים שלנו. ברור שזה היה מאוד משמעותי אם הם היו איתנו באצטדיון ודוחפים אותנו, אבל כרגע זה המצב ואין מה לעשות. אנחנו מצפים להם מאוד, מתגעגעים אליהם ורוצים לשמח אותם עם ניצחון, בעזרת השם".