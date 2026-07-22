אשדוד חזרה מפיגור כפול ל-2:2 מול יריבה בולגרית

הקבוצה מעיר הנמל שנשרה לליגה הלאומית ממשיכה בהכנות לקראת העונה הבאה ונפרדה בתיקו מפירין מהליגה הבולגרית השנייה. מיכה שותף, טמם ואסנטה כבשו

אחרי שנשרה בשנה החולפת מליגת העל, מ.ס אשדוד כבר החלה בהכנות לקראת עונת 2026/27 בליגה הלאומית, והיום (רביעי) פגשה את פירין מהליגה הבולגרית השנייה למשחק אימון שהסתיים ב-2:2, אחרי שהקבוצה הדרומית הצליחה למחוק פיגור כפול.

מהלך המשחק:

דקה 23: 0:1 לפירין. אחרי שליטה של אשדוד בכדור ומספר הזדמנויות שלא נוצלו, דווקא פירין, הקבוצה המקומית, יצאה להתקפה ובסיומה עלתה ליתרון ראשון במשחק.

דקה 35: דבוש הכניס עומק לרחבה למיכה שמסר את הכדור לחלאילה, החלוץ כבש בנגיעה אך השופט פסל את השער בטענת נבדל גבולי מאוד.

דקה 39: 0:2 לפירין. פנדל לטובת הקבוצה המקומית הסתיים עם השני של הקבוצה הבולגרית.

דור מיכה במדי מ.ס אשדוד (מ.ס אשדוד)

דקה 48: אשדוד פתחה את המחצית השנייה עם לחץ חזק על הקבוצה המקומית. מיכה הכניס כדור יפה לדבוש שנעצר רק אצל השוער. גם אוצ'אי בעט דקה לאחר מכן כדור שחלף סמוך לקורה.

דקה 56: אשדוד חזרה למשחק: מיכה קיבל כדור על הקו, הרים כדור לרחבה, אילי טמם השתלט על הריבאונד שהגיע מהשוער ובעט בעיטה מדויקת לרשת. 2:1 לפירין.

דור מיכה במדי מ.ס אשדוד (מ.ס אשדוד)

דקה 68: כדור חופשי של אשדוד הסתיים עם כדור ברשת. אמיתי יאמין בעט את החופשית לקורה, אך אדמונד אסנטה עט על הריבאונד וקבע את תוצאת הסיום, 2:2.

ההרכב הפותח של אשדוד: ראזי אבו חמדאן, מוחמד עאמר, רן וטורי, מאור ישילירמק, מקסים גרצ'קין, ויקטור אוצ'אי, אילי טמם, דור מיכה, הייפורד בואהן, חלאילה, נהוראי דבוש.