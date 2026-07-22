"הם לא רצו לקבל אותנו ואנחנו לא רצינו אותם"

איבנוביץ' אמר במסע"ת לקראת המשחק מחר (חמישי, 19:40) בין לרנקה לבית"ר: "היתרונות שלנו הם הניסיון וזה שהם לא מארחים בישראל". מאורו: "משחק קשה"

א.א.ק לרנקה ממשיכה להתכונן למשחק שלה מחר (חמישי, 19:30) מול בית”ר ירושלים במסגרת הסיבוב השני של מוקדמות הקונפרנס ליג. מאמן הקבוצה, מאורו קאמורנזי וג’ורג’ה איבנוביץ’ דיברו במסיבת העיתונאים לקראת המפגש עם החבורה של אלמוג כהן.

קאמורנזי פתח ואמר: “זה משחק קשה נגד קבוצה טובה מאוד. אבל לכל קבוצה יש את החוזקות והחולשות שלה ואנחנו נלמד אותם ונעבוד כדי להשתמש בחולשות שלהם ואני חושב שנעשה הופעה טובה מחר”.

איבנוביץ’, שפותח את עונתו השנייה אצל הקפריסאים, שיתף גם הוא: “הם לא רצו לקבל אותנו ואנחנו לא רצינו לקבל אותם”. לאחר מכן נשאל מה היתרונות שלהם על בית”ר והשיב: ”אחרי העונה שעברה יש לנו המון ניסיון אירופי שצברנו.

קהל בית"ר ירושלים (חגי מיכאלי)

“בנוסף, יש לנו יתרון שהם לא מארחים בישראל, אלא ברומניה. מול 30,000 איש בישראל היה לנו יותר קשה. אלו שני היתרונות שלנו על בית"ר אבל לא יהיה לנו קל”, סיכם החלוץ הקרואטי.