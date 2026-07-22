"מצפים למשחק מול יריבה ברמה של ליגת האלופות"

מאמן הפועל ת"א, אליניב ברדה, לקראת המפגש מחר מול לודוגורץ: "היינו מאוד שמחים לארח בארץ, לצערנו זה משחק בית-חוץ". אלטמן: "בטוח שנרגיש בבית"

אחרי 12 שנות היעדרות מהמפעלים האירופיים, הפועל תל אביב ‘תארח’ מחר (חמישי, 21:30) בהונגריה את לודוגורץ הבולגרית, למפגש הראשון במסגרת מוקדמות הקונפרנס ליג. לקראת המשחק של האדומים, דיבר מאמן הקבוצה, אליניב ברדה, במסיבת עיתונאים:

“אני מצפה למשחק טוב מול יריבה מצוינת, קבוצה ברמת ליגת האלופות. שיחקתי בעבר עם הפועל ב”ש נגד לבסקי, זה היה המפגש היחיד שלי מול קבוצה בולגרית, קשה לי לנתח את כל הקבוצות כמובן, אבל כמו שאמרתי, אנחנו מצפים למשחק קשוח וננסה לעשות כמיטב יכולתנו”.

על כך שלא יכולים לארח בישראל: “היינו מאוד שמחים אם היינו יכולים לארח בבית ואתם הייתם מבקרים בת”א, לצערנו זו הסיטואציה ואנחנו לא יכולים לשנות אותה. זה הבית שלנו כרגע, משחק חוץ בית. אני בטוח שהאוהדים שיבואו מישראל יספקו אווירה טובה וננסה לחזור הביתה עם תוצאה טובה”.

אליניב ברדה (הפועל ת"א)

“בכל מקרה קשה לנתח יריבה כזו, במיוחד שיש לה מאמן חדש. ננסה להתרכז בכדורגל שלנו ובדברים הטובים שאנחנו עושים, וכמובן שאנחנו צריכים להשתפר המון אם אנחנו רוצים לעבור קבוצה כזו”.

גם עומרי אלטמן שיתף: “אני בטוח שמהדקה הראשונה אנחנו נרגיש בבית, עם 6-7 אלף איש שיבואו מישראל. להגיע למעמד הזה אחרי 12 שנים בהן הפועל לא הצליחה להגיע לכאן, אני בטוח שזה מרגש מאוד עבור כולם ואנחנו מצפים למשחק”.

עומרי אלטמן (הפועל ת"א)

ההיעדרות הארוכה מאירופה: “זה נותן לנו מוטיבציה, הרבה שחקנים לא שיחקו במפעלים האירופאיים ואני בטוח שכולם מגיעים עם מוטיבציה גדולה להראות כמה חזקים אנחנו, אני מקווה מאוד שנחזור עם תוצאה טובה לקראת משחק הגומלין”.

השאיפות של הפועל לזכייה באליפות: “זה מוקדם מדי לדבר על אליפות, אבל אנחנו רוצים לעשות צעד קדימה העונה, אנחנו מתקדמים כמועדון וכקבוצה. אנחנו רוצים לשמר את הדברים הטובים שלנו ולשפר את הדברים הפחות טובים מעונה קודמת, נמשיך צעד אחר צעד”.