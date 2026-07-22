נתניהו צפוי לשריין לאוחנה מקום ברשימת הליכוד

האם אגדת הכדורגל בדרך לכנסת? לקראת הבחירות המתקרבות (27.10), בחדשות 12 מדווחים כי ראש הממשלה עשוי לשריין לאוחנה מקום ברשימת מפלגת הליכוד

האם אלי אוחנה בדרך לכנסת? בחדשות 12 דיווחו הערב (רביעי) כי כוכב העבר עשוי לקבל מקום משוריין ברשימת הליכוד בהובלתו של ראש הממשלה, בנימין נתניהו לקראת הבחירות המתקרבות ב-27.10.

כאמור, בערוץ 12 פרסמו על המהלך המפתיע, שיכול להכניס לראשונה את אגדת הכדורגל והסמל הגדול של בית”ר ירושלים בן ה-62, לכנסת ישראל הקרובה.

פרישה מהבית היהודי

כזכור, בעברו אוחנה היה ברשימת הבית היהודי בראשות נפתלי בנט, לקראת הבחירות לכנסת ה-20, אולם בעקבות רעש ציבורי גדול, כדורגלן העבר החליט לפרוש מהפוליטיקה.

3 שנים לאחר מכן ב-2018 אוחנה הצטרף למפלגתו של זאב אלקין לבחירות המוניציפליות בעיריית ירושלים, אולם אלקין לא נבחר בבחירות הללו. האם לראשונה אוחנה ייכנס לפוליטיקה באופן רשמי ואף יהיה בין 120 חברי הכנסת? נדע בקרוב לקראת הפריימריז של הליכוד (17.8), אם שוב לא יבוטלו לחלוטין.