שופט, כדורגלנים ומאמנים: הכירו את המחבלים

שחקן נבחרת פלסטין וקפטן קבוצה שהשתתפו בטבח, שחקן ששימש בתור לוחם בחמאס, מאמן מוכר וגם שופט בינלאומי. כל מה שידוע על המחבלים שהוצגו כספורטאים

על רקע הטענות כלפי צבא הגנה לישראל על כך שפוגע באזרחים חפים מפשע, בצה”ל חשפו הערב (רביעי) כי כדורגלנים, שופטים ומאמנים פלסטינים שהוצגו כספורטאים וכאזרחים תמימים בלבד, בפועל היו מחבלים בזרוע הצבאית של חמאס וגא"פ ברצועת עזה. זה כל מה שידוע עליהם:

מחמד סאמי מחמד ח'טאב

היה עוזר שופט בינלאומי של פיפ"א. הוא השתתף באליפות מערב אסיה ושפט במשחקים בינלאומיים. לאחר מותו, ההתאחדות הכדורגל של אסיה פרסמה הודעת תנחומים, וחבר פרלמנט צרפתי אף דרש לקיים דקת דומייה לזכרו. בפועל, היה מחבל של ארגון הטרור גא״פ במחנות המרכז.

אחמד אבו אל-עטא

שיחק כמגן בשורה של מועדונים בעזה, ובהם איתיחאד א-שג׳אעיה, אל-תופאח ואל-אהלי עזה. ביוני 2026 פרסמה הזרוע הצבאית של הגא״פ את שמו ותמונתו והגדירה אותו כמפקד מחלקה בזרוע הצבאית.

מוחמד ברכאת

היה מהכדורגלנים המוכרים ברצועה ורשם שלוש הופעות בנבחרת פלסטין. בנוסף, שיחק בנבחרת כדורגל החופים, שימש קפטן שבאב ח׳אן יונס וכבש שערים במועדון. חברת פרלמנט צרפתייה הקדישה לו מחווה, סרטונים לזכרו זכו למיליוני צפיות ונערך בלונדון טורניר על שמו. ברכאת הוצג ככדורגלן תמים אך היה מחבל בגא"פ והשתתף בטבח 7 באוקטובר.

מוחמד עמאד

חסונה היה קפטן קבוצת שבאב א-זוואידה. מוחמד הוצג ככדורגלן תמים אך היה מחבל חמאס ופשט לשטח ישראל ב-7 באוקטובר.

עלי אל-כורד

היה קשר באל-קאדסיה מרפיח ובהמשך מאמן באל-קאדסיה ובאל-איסתקלאל. הוא היה בעל תעודת אימון מההתאחדות הכדורגל של אסיה. עלי הוצג כספורטאי תמים אך במקביל שימש מפקד מחלקה בגא״פ ברפיח.

מחמוד אוסאמה אלג׳זאר

היה שוער ששיחק באל-קאדסיה ובח׳דמאת רפיח. מחמוד הוצג ככדורגלן ושוער תמים. אלג׳זאר שימש כמחבל לוחם בגא״פ.

טארק זיאד חוסיין אלהור

היה קשר ששיחק במספר קבוצות ברצועת עזה. טארק הוצג ככדורגלן תמים אך הוא היה מחבל מארגון הטרור חמאס.

מוחמד נידאל מוחמד אלחוואג׳רי

היה כדורגלן מרצועת עזה. מוחמד הוצג ככדורגלן תמים. הוא שימש מפקד לוחם בחמאס במרחב נוסייראת.

מוחמד מנצור

שיחק בקבוצה השנייה של ח׳דמאת א-נוסייראת ושימש מאמן הכושר של קבוצת הנוער במועדון. מנצור שימש במקביל סגן מפקד גדוד נוסייראת בזרוע הצבאית של חמאס.

עבדאללה ריאד עבדאללה ח׳טאב

היה כדורגלן ששיחק בא-ריבאט ובאיתיחאד דיר אל-בלח. ח׳טאב הוצג ככדורגלן תמים אך שימש כמחבל במערך הנ"ט של ארגון הטרור גא"פ.

מחמוד א-ריפי

היה קשר מרכזי וקפטן אל-ג׳לאא. מחמוד הוצג ככדורגלן תמים אך שימש כמפקד פלוגה במערך האווירי של חמאס.

מוחמד אל-הור

היה חלוץ ח׳דמאת א-נוסייראת. בשנת 2013 נכלל בסגל נבחרת פלסטין לאליפות מערב אסיה בכדורגל חופים. אל-הור הוצג ככדורגלן תמים אך שימש כמפקד מחלקה בארגון הטרור חמאס בנוציראת.