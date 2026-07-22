אלמוג כהן: את הניסיון של לרנקה אי אפשר לקנות

מאמן בית"ר דיבר במסע"ת לקראת המשחק מחר (19:30): "אם המשחק יתנהל בקצב גבוה זה יהווה עבורנו יתרון". וגם: גדראני וההבדלים בין ישראל לקפריסין

בית״ר ירושלים ערכה הערב (רביעי) מסיבת העיתונאים לקראת משחקה מול א.א.ק לרנקה במסגרת סיבוב המוקדמות השני של הקונפרנס ליג. מאמן הקבוצה, אלמוג כהן, והקשר, בוריס אינו, התייחסו להכנות, ליריבה המנוסה, לתנאי המשחק בקפריסין ולחשיבות השגת תוצאה טובה לקראת הגומלין.

כהן נשאל מדוע לדעתו הכדורגל הקפריסאי מצליח יותר באירופה מזה הישראלי בשנים האחרונות, למרות הפער התקציבים, והשיב: “כיום התקציבים כבר כמעט זהים. בסופו של דבר, בקפריסין אין מגבלה על מספר השחקנים הזרים. לכן קבוצות קפריסאיות יכולות לשחק באירופה עם עשרה או אפילו 11 שחקנים זרים. בישראל קיימת מגבלה, וגם לאחר השינוי שנעשה בשנתיים האחרונות, אנחנו עדיין יכולים לשחק עם שמונה זרים לכל היותר.

“בנוסף, אנחנו לא יכולים לשחק בישראל. בית״ר ירושלים, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, הפועל באר שבע והפועל תל אביב, אלה קבוצות שקשה מאוד להתמודד מולן כשהן משחקות בבית. קבוצה שמגיעה מחו״ל לא תמיד מבינה עד כמה קשה לשחק בישראל. לכן איבדנו יתרון משמעותי. אנחנו גם נאלצים לעבור מסעות רבים: הגענו עכשיו לקפריסין ובשבוע הבא נצטרך לנסוע גם לרומניה. אם משחק הגומלין היה מתקיים בירושלים, היינו משחקים מול 30 אלף אוהדים שתומכים בקבוצה. אני בטוח שהאוהדים שלנו יגיעו לתמוך בנו גם במשחק הזה, וגם לגומלין ברומניה יגיעו אולי כמה אלפים, אבל זה עדיין לא דומה למשחק מול 30 אלף אוהדים באצטדיון הביתי שלנו”, סיכם המאמן.

אלמוג כהן במסע"ת בקפריסין (האתר הרשמי של בית"ר י-ם)

לאחר מכן התייחס כהן ליריבה: “יש להם ניסיון עצום בקבוצה, וניסיון הוא דבר שבונים לאורך זמן, אי אפשר לקנות אותו. הם ישתמשו בניסיון שלהם כדי לשלוט במשחק ובקצב שלו. יש להם שחקנים ותיקים ומנוסים שעשו דברים בכדורגל. יש לנו כבוד גדול מאוד לא.א.ק לרנקה. אם אני צריך לתאר אותם במילה אחת, המילה היא ניסיון. מבחינתנו, אנחנו רוצים ללחוץ גבוה ולייצר משחק בקצב גבוה מאוד. אני חושב שזה יכול להיות המפתח שלנו. אם המשחק יתנהל בקצב גבוה, זה עשוי להעניק לנו יתרון”.

בהמשך התייחס מאמן בית”ר לפציעה של לוקה גדראני: “אני לא חושב שזה ישנה את התוכנית שלנו. הוא שחקן חשוב מאוד, אבל יש לנו סגל טוב ואני מאמין בכל אחד מהשחקנים. אני חושב שהראינו את זה גם במשחק האחרון, אף שהפסדנו לאחר דו קרב פנדלים. אני סומך על השחקנים שלי ומשוכנע שנשחק את הכדורגל שלנו. אני מאמין לחלוטין שנוכל להשיג מחר תוצאה טובה, שתציב אותנו בעמדה טובה לקראת משחק הגומלין”.

אחד הכתבים הקפריסאים שאל את אלמוג כהן האם חוסר הניסיון שלו עלול לפגוע בקבוצתו, לכך מאמן בית”ר ענה: “אני מבין למה אתה מתכוון. ברור שאין לי עדיין מספיק ניסיון כמאמן. בחמש השנים האחרונות שימשתי כמנהל מקצועי, ואת הניסיון שלי צברתי גם בתקופה שבה שיחקתי בגרמניה. ראיתי כיצד הדברים מתנהלים ברמות האלה. כמובן שננסה לשחק מחר את הכדורגל שלנו, אבל אנחנו גם רוצים להשיג תוצאה טובה לקראת הגומלין. מחר תוכלו לראות מהי התוכנית המדויקת שהכנתי לקבוצה”.

“רגילים לתנאים כאלה מישראל”

בוריס אינו הוסיף על דבריו של מאמנו לגבי היריבה מלרנקה: “אנחנו מכבדים מאוד את א.א.ק לרנקה, בעיקר בזכות הניסיון שיש לה במפעל הזה. אבל מחר נגיע לשחק את המשחק שלנו. נעשה את המיטב ואני מקווה שנציג יכולת טובה ונשיג תוצאה טובה”.

בוריס אינו במסע"ת בקפריסין (האתר הרשמי של בית"ר י-ם)

לבסוף נשאל על תנאי מזג האוויר, כשהמשחק ייערך לפנות ערב כשעדיין חם בקפריסין, הקשר השיב: “אני והשחקנים רגילים לתנאים האלה, מפני שבישראל מזג האוויר דומה. לכן מבחינתנו זה בסדר לשחק בתנאים האלה ואין לנו שום תלונות. אנחנו צריכים להיות מוכנים”.