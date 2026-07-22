וומבניאמה ואירווינג תמכו בפוסט נגד נתניהו

שני כוכבי הענק של ה-NBA עשו לייק לפוסט של זוהראן ממדאני, בו ראש עיריית ניו יורק קרא לממשל הפדרלי להוציא לפועל צו מעצר בינ"ל נגד ראש הממשלה

ויקטור וומבניאמה וקיירי אירווינג עשו לייק לפוסט של זוהראן ממדאני, שבו קרא לממשל הפדרלי להוציא לפועל את צו המעצר בנימין נתניהו. אם הלייק של אירווינג ממש לא מפתיע, זה של הסנטר של סן אנטוניו הוא הבעת דעה פומבית ראשונה בנושא.

ראש העיר של ניו יורק, שידוע בדעות האנטי-ישראליות שלו, הצהיר בעבר שאם נתניהו ינחת בתפוח הגדול, הוא יוביל מהלך למעצר שלו באשמת פשעים נגד האנושות. הלילה (רביעי) הוא הודה כי לעירייה אין סמכות משפטית להוציא לפועל את צו המעצר של בית הדין הפלילי הבינלאומי. בהצהרה מצולמת קרא ממדאני לממשל הפדרלי לבצע את המעצר והכריז כי נתניהו אינו רצוי בעיר.

בהודעה שפרסם ברשתות החברתיות הבהיר ממדאני כי ממשלו בחן את האפשרויות החוקיות העומדות לרשותו כדי לאכוף את הצו נגד ראש הממשלה. לדבריו המסקנה היא שלעיריית ניו יורק אין סמכות משפטית עצמאית לבצע מעצרים מסוג זה. הוא קרא לממשל הפדרלי להצטרף לבית הדין ולהוציא לפועל את הצו.

קיירי אירווינג (רויטרס)

העבר של אירווינג

הלייק של אירווינג מאוד לא מפתיע. הגארד של דאלאס הביע לאורך השנים תמיכה פומבית בפלסטינים וביקר את המצב בעזה ובשטחים, כולל במהלך מבצע "שומר החומות" ב־2021 ולאחר פרוץ המלחמה ב-2023, אז לבש כאפייה במסיבת עיתונאים של המאבריקס כמחווה לפלסטינים.

ב־2023 אירווינג עורר סערה נוספת לאחר שנראה עם כאפייה במהלך משחק של המאבריקס. לפני כן אירווינג היה במרכז סערה אחרת לאחר ששיתף ברשת קישור לסרט שכלל תכנים אנטישמיים, ובעקבות זאת ספג ביקורת, השעיה מברוקלין נטס ואיבד את חוזה החסות שלו עם נייקי.