המשכיות: עוזר המאמן בהפועל העמק האריך חוזה

גולן יבלונובסקי, שהגיע עם שרון אברהמי, ימשיך איתו בשלוש השנים הבאות. אברהמי: "גולן עבורי הרבה מעבר לעוזר מאמן, חושב שיהיה לנו צוות טוב מאוד"

בהפועל העמק ישנה המשכיות רבה מהעונה שעברה. מעבר לשחקנים הממשיכים (נציה, נויוביץ', משגב, גולדנברג, הנרי) והמאמן, שרון אברהמי, כעת באופן רשמי, גם עוזר המאמן גולן יבלונובסקי האריך את חוזהו בהפועל העמק- גלבוע גליל עפולה בשלוש עונות נוספות.

יבלונובסקי התמנה לתפקיד בעונת 24/25, יחד עם שרון אברהמי וכעת ימשיך איתו באופן רשמי. עודד הנדלר, שהגיע מהגליל העליון, הוא עוזר המאמן השני. יבלונובסקי אמר: “הפועל העמק הפכה עבורי לבית. כשאתה מוצא מקום שהוא תורם לך ואתה לו, אתה יודע שאתה במקום הנכון. עם ההנהלה, הצוות המקצועי, הסגל שאנחנו בונים והאוהדים, אני בטוח שהולכת להיות עונה מעניינת ומרגשת”.

מאמן הקבוצה, שרון אברהמי אמר על עוזרו: “גולן בשבילי הוא יותר מעוזר מאמן, ואני שמח מאוד שהוא ממשיך איתי ועם שאר הצוות לעונה שלישית במועדון, זה לא מובן מאליו עבורי. גולן דומיננטי מאוד בצוות והיא איש מקצוע מצוין שעוזר לנו להוביל את המערכת. מברך על ההמשכיות וחושב שיהיה לנו צוות טוב מאוד”.