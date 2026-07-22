כדורגלנים ומאמנים פלסטינים פעלו כמחבלים

על רקע הטענות כלפי צה"ל על כך שפוגע באזרחים חפים מפשע, בצה”ל חשפו כי אותם אנשים היו מחבלים שפעלו נגד ישראל. השר זוהר: "קורא לפיפ"א לגנות"

על רקע הטענות כלפי צבא הגנה לישראל על כך שפוגע באזרחים חפים מפשע, בצה”ל חשפו הערב (רביעי) כי כדורגלנים, שופטים ומאמנים פלסטינים שהוצגו כספורטאים וכאזרחים תמימים בלבד, בפועל היו מחבלים בזרוע הצבאית של חמאס וגא"פ ברצועת עזה.

בהודעת צה”ל נכתב: “בשבועות האחרונים, מופצות טענות שגויות שלפיהן צה"ל פגע לאורך המלחמה במכוון בשחקני כדורגל פלסטינים תמימים. על רקע טענות אלה, צה"ל חושף כעת כדורגלנים, שופטים ומאמנים פלסטינים שהוצגו כספורטאים וכאזרחים תמימים בלבד אך בפועל היו מחבלים בזרוע הצבאית של חמאס וגא"פ ברצועת עזה, וחוסלו על ידי צה"ל במהלך המלחמה.

לאחר חקר מודיעני ניתן לחשוף את שיוכם הארגוני ואת תפקידיהם של המחבלים, על אף שבמקרים רבים הם הוצגו בעולם ככדורגלנים בלבד, מבלי שהוזכר שיוכם לארגוני הטרור.

הקמפיין השקרי להצגת צה"ל כמי שתקף במכוון אנשי כדורגל, שהיה חלק ממאמץ שגורמים שונים מקדמים נגד מדינת ישראל, עומד לצד קמפיינים שקריים אחרים שקודמו במלחמה שבמסגרתם הוצגו לאורך המלחמה מחבלים פלסטינים שחוסלו על ידי צה"ל כעיתונאים, אנשי ארגוני סיוע ובעלי מקצוע נוספים, תוך הסתרת מעורבותם בפעילות טרור, במטרה לקדם טענות שקריות לפיהן גורמים אלו נתקפו בשל מקצועם ה"אזרחי".

צה"ל ימשיך לפעול לחשיפת מקרים מסוג אלו במטרה להציג את העובדות במלואן ולהפריך טענות שאינן משקפות את המציאות.

מצורפים המחבלים:

1. מוחמד ברכאת - שחקן כדורגל - מחבל בג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני (גא"פ) שפשט לישראל ב-7 באוקטובר

2. מחמוד כמאל מוחמד עלי אלריפי - שחקן כדורגל - מפקד פלוגה במערך האווירי בזרוע הצבאית של חמאס

3. מוחמד מנצור - שחקן כדורגל ומאמן - סגן מפקד גדוד נוציראת בזרוע הצבאית של חמאס שפשט לישראל ב-7 באוקטובר

4. אחמד מוחמד חסן אבו אלעטא - שחקן כדורגל - מפקד מחלקה בגא"פ

5. עבדאללה ריאד עבדאללה ח'טאב - שחקן כדורגל - מחבל במערך הנ"ט של הגא"פ

6. מחמד סאמי מחמד ח'טאב - שופט פיפ”א בינלאומי - מחבל של הגא"פ במחנות המרכז

7. עלי מחמוד אחמד אלכרד - שחקן ומאמן כדורגל - מפקד מחלקה בגא"פ ברפיח

8. מחמד עמאד עטא חסונה - שחקן כדורגל - מחבל בזרוע הצבאית של חמאס, פשט לשטח ישראל ב-7 באוקטובר

9. טארק זיאד חוסיין אלהור - שחקן כדורגל - מחבל בזרוע הצבאית של חמאס

10. מחמד זיאד חוסיין אלהור - שחקן כדורגל - מפקד מחלקה בזרוע הצבאית של חמאס בנוציראת

11. מחמוד אוסאמה אלג'זאר - שחקן כדורגל - מחבל לוחם בגא"פ

12. מוחמד נידאל מוחמד אלחוואג'רי - שחקן כדורגל - מפקד לוחם בזרוע הצבאית של חמאס בנוציראת”.

שר התרבות והספורט מיקי זוהר הוסיף על כך: “צה״ל חשף היום שמחבלים עזתיים הוצגו כשחקני כדורגל על מנת להציג את מדינת ישראל כמי שמפרה את הקוד האתי. השימוש הציני של ארגון הטרור החמאס כדי לזכות לאמפתיה מהעולם הוא לא פחות ממביש בעיקר מאלו שקונים את זה. אני קורא לפיפ״א לגנות את המעשים הללו ולהתנער מכל האמירות שנאמרו נגד ישראל בעבר”.