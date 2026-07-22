מחצית ראשונה: פאוק סלוניקי - הפועל ירושלים

מוקדמות ליגת האלופות לנשים, חצי הגמר: מאבקי שליטה בפתיחה. אלופת יוון מארחת את הירושלמיות שרוצות לנצח בפתיחה של הקמפיין במפעל הבכיר באירופה

קבוצת הנשים של הפועל ירושלים רושמת בשעה זו ציון דרך היסטורי, כשהיא משחקת באצטדיון בוריה שביוון למשחק חצי גמר מוקדמות ליגת האלופות מול אלופת יוון, פאוק סלוניקי. המשחק נערך בטורניר בשיטת פיינל-פור, בו רק המנצחת בגמר תעפיל לסיבוב המוקדמות השני. בשבת (25.7) תפגוש הקבוצה את בודוצ'נוסט (מונטנגרו) או נפטצ'י באקו (אזרבייג'אן) למשחק הגמר או למשחק על המקום השלישי.

היריבה הערב, פאוק סלוניקי, נחשבת לאימפריה ביוון עם 19 אליפויות ב-21 השנים האחרונות וסגל המבוסס ברובו על שחקניות הנבחרת המקומית. המטרה המוצהרת של הפועל ירושלים היא לעשות היסטוריה ולהפוך לקבוצה הישראלית הראשונה שמעפילה לשלב השני בפורמט הנוכחי.

הקבוצה המריאה עם סגל של 18 שחקניות וצוות מקצועי מלא, לאחר 3 שבועות של הכנה אינטנסיבית ואימונים כפולים. אל בסיס הסגל מהעונה שעברה הצטרפו 4 שחקניות רכש: השוערת דניאלה סולרה, המגנה טל פיינגזיכט, הקשרית אלה בן צבי והחלוצה ראיזה. דוריס בואדווה תיעדר בשל השתתפותה באליפות אפריקה עם נבחרת גאנה.

דקה 15: שתי הקבוצות נאבקו על השליטה במרכז המגרש, היווניות פתחו טוב יותר, אך לאחר מכן הירושלמיות נכנסו לקצב, עדיין בלי איום ממש לשער.

ההרכב של הפועל ירושלים: דניאלה סולרה, רחל דלט, דורין נינה צ’יגואה, מיה שביל, הילי שלום, ג’יילי, רחל שטיינשניידר, קרולין קארדוקסו, מיכאלה וורקו, סמדר כהן, שירה אלינב.