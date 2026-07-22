ליגת האלופות: בני אילת - נערים ב'

הקבוצה הדרומית במדינה זכתה באליפות מרשימה - שסוללת דרך לקבוצת שנתון 2011 להשתלבות בליגה הלאומית. המאמן, שבתאי טסל, מסיים פרק ארוך בסיפוק

פינת "ליגת האלופות" - פינת הפרגון שלנו לקבוצות שזכו באליפות רשמית בשנתוני הנערים והנוער, מגיעה לנקודה הדרומית ביותר במפת הכדורגל, העיר אילת. קבוצת נערים ב' של בני אילת זכתה באליפות מחוז דרום, בעונה שבה לא הפסידה אפילו פעם אחת ב-20 משחקי ליגה, עונה שהסתיימה עם מאזן של 90 אחוזי הצלחה, כתוצאה מכך, שניצחה ב-17 משחקי ליגה וסיימה בשלוש תוצאות תיקו. בטבלה הסופית של הליגה הקדימה הקבוצה בשמונה נקודות את מכבי קרית גת 2.



ההישג המרשים סולל דרך לשחקנים מקבוצות שנתון 2011 של המועדון להשתלבות בליגה הלאומית החדשה. לבני אילת היו שתי קבוצות העונה בשנתון זה - האחת סיימה במרכז טבלת מחוז שפלה ואחת בירכתי טבלת מחוז דרום, מה שמעלה תהיות בנוגע לסיכויי ההשתלבות של הקבוצה במחוז הדרומי של הליגה הלאומית המאתגרת.



קבוצת נערים ב' של בני אילת בעונה האחרונה זכתה לפייט חזק בסיבוב הראשון ממכבי קריית גת, שאותה היא הקדימה בנקודה אחת בלבד בתום הסיבוב הראשון. בסיבוב השני קריית גת לא הצליחה לשמור על יציבות, בעוד שאילת נותרה מפוקסת במטרה - מה שסייע לה להבטיח את זכייה באליפות עוד לפני תום המחזור האחרון.

בני אילת נערים ב (באדיבות המועדון)

למרות היותה הקבוצה המצליחה ביותר בליגה, הגנת אילת סיימה את העונה במאזן הספיגות השני בליגה. ההגנה בראשות השוער אורי גנון והמגן איאן לביב סרחאן - שכבש שלושה שערים, ספגה 21 שערים - חמישה יותר ממכבי קריית גת. בחלק הקדמי כבשה אילת את כמות השערים הגבוהה בליגה - 96 שערים, חמישה יותר מאשר מכבי קריית גת. דוד שלום, סגן מלך שערי הליגה, כבש 18 שערים והוליך את טבלת מלך שערי הקבוצה. השחקן כבש עוד שני שערים בקבוצת הנוער. אורן נחמני, ששיחק במקביל גם בקבוצת הנוער, כבש 15 שערים במדי קבוצת נערים ב' ועוד שמונה שערים במדי קבוצת הנוער. עידן שיץ כבש 13 שערים והופיע במקביל בשישה משחקים במדי קבוצת הנוער.



את הקבוצה הוביל להישג הגדול המאמן, שבתאי טסל, תושב ר"ג במקור, שהגיע לעיר הדרומית במהלך העשור שעבר, כשהצטרף כשחקן לקבוצת הבוגרים. טסל מסיים פרק ארוך ונכבד, במהלכו גם שימש כמאמן וכעוזר מאמן בקבוצת הבוגרים, אימן במרבית קבוצות המחלקה והיה שותף עמן להישגים גדולים. שבתאי טסל שם את הדגש למרכיבי ההצלחה של הקבוצה: "אני חושב שהקבוצה שלי הייתה מאוד מאוזנת. גם שחקני התקפה חזקים מאוד, אבל גם שחקני הגנה אמיתיים שנותנים את הכל. שוער טוב ויציב מאוד ו תוסיף לזה קשרים עם משחק טכני טוב , קבוצה פשוט מאוזנת וזה היה הכח שלנו".



פגרת המלחמה תפסה אתכם באיזה מצב?

"זה קצת מוזר להגיד את זה, אבל "היתרון״ שלנו זה שבאילת המצב היה די רגוע יחסית לשאר המדינה, אז הצלחנו יחסית לנהל שגרה של אימונים, כמובן שלא כל ההורים הסכימו לשלוח את הילדים לאימונים, הרבה פעמים העירייה אסרה עלינו להתאמן, אבל יחסית לשאר המדינה הצלחנו לשמור על כושר וזה משהו שעזר לנו ללא ספק להמשך הדרך".

שבתאי טסל בני אילת (באדיבות המועדון)

איך אתה מסכם עשור וחצי במועדון?

"15 שנים במועדון אחד, במהלכן אימנתי בכל הגילאים מילדים ועד בוגרים כמאמן ראשי, במקביל עונות רבות הייתי שחקן הרכב חשוב בקבוצה הבוגרת. זה לא הולך ברגל. הסיבות לסיום דרכי באילת הן סיבות אישיות, למרות שבאילת באמת היו רוצים שאני אמשיך ועד לאחרונה רצו, שאני אאמן את קבוצת הבוגרים".



ועכשיו אתה חוזר לכור מחצבתך - ר"ג. התחנה הבאה - מכבי השקמה חן ר"ג. מה מביא אותך למועדון ומה הציפיות שלך?

"התחלתי בשיחות עם יו"ר המועדון, חזי טורס. מאוד התרשמתי מהאהבה שלו למועדון ולכדורגל בכלל, ולילדים בפרט. נראה שהוא בונה משהו גדול וטוב לטווח ארוך. מיד שהגעתי הרגשתי בחום וברצינות של שאר אנשי הצוות. לקחתי על עצמי את אימון שנתוני 2015+2014 . המטרות שלי - לייצר שחקני כדורגל טובים יותר, להיות שותף לתהליכי ההתפתחות וההתקדמות של המועדון".