מועד לפציעות? ההיסטוריה של נייג'ל לונוויק

בעונה החולפת הוא הצליח לשמור על כושר ולשחק ב-45 משחקים, אך בשתי העונות לפניה נעדר ליותר מ-4 חודשים בכל אחת. במכבי חיפה צריכה להידלק נורה?

אחרי הגעתם של וונדרסון צונאמי, עומרי גלזר ואנדריאה נובאקוביץ’, מכבי חיפה עתידה לצרף לשורותיה שחקן נוסף בדמותו של נייג’ל לונוויק. הבלם בן ה-23 אמור להיכנס לנעליהם של עבדולאי סק, ליסאב עיסת ופדראו, כשהשניים הראשונים עזבו והאחרון צפוי לסיים את הפרק בירוק.

הגעתו מגיעה כאמור בעקבות הפציעות התכופות של האחרון, שהחמיץ כמעט את כל העונה שעברה כששותף לארבע דקות בלבד במשחק אחד, אך בדיקה מגלה כי גם לונוויק עלול להיות מועד לפציעות.

על אף שבעונה האחרונה רשם לא פחות מ-45 משחקים בכל המסגרות במדי לוטון, מהליגה השלישית באנגליה, בעצימות גבוהה, בעונת 2024/25, כששיחק בהאדרספילד מאותה הליגה, נעדר למשך תקופה של ארבעה חודשים בעקבות פציעה בהאמסטרינג.

נייג׳ל לונווייק (IMAGO)

גם בעונה שקדמה לה, אז שיחק במדי גראסהופרס השווייצרית, נפצע בתחילת העונה ופספס שלושה חודשים, מה שהוביל לכך ששותף רק במשחק אחד בטרם נפצע בשנית וחזר לקבוצת האם שלו, וולבס, ומיד הושאל לווייקומב, שם שב לכשירות רק בחודש פברואר. האם זה מעיד על מה שמכבי חיפה תקבל? אולי, ואולי לא לאור העונה האחרונה בה הצליח לשמור על בריאות איתנה, אך ההיסטוריה שלו מלמדת שכן כדאי לנהל את הסיכונים איתו.