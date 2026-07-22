פיגו: ריאל מדריד תמיד רוצה את הטובים ביותר

כוכב העבר התייחס לאפשרות שרודרי יגיע לבלאנקוס: "קשה בגלל החוזה בסיטי". הפורטוגלי סימן את המועמדים שלו לכדור הזהב ודיבר על חזרת מוריניו לספרד

לואיס פיגו, כוכב העבר של ריאל מדריד, סיפק זווית מעניינת על הנושאים הבוערים סביב המועדון, כשהוא מתמקד בשמועות סביב רודרי, במרוץ לכדור הזהב אחרי המונדיאל, ובחזרתו המסקרנת של ז'וזה מוריניו לסנטיאגו ברנבאו.

לאחר שרודרי הוכתר לשחקן המצטיין של המונדיאל, השמועות על מעבר אפשרי שלו לספרד רק הלכו והתגברו. פיגו לא הופתע מהעניין שמגלים הבלאנקוס בקשר של מנצ'סטר סיטי, אך מבין היטב את המורכבות: "אני יודע שיש דיבורים על האפשרות שרודרי יגיע לריאל מדריד. אני חושב שזה יהיה קשה, כי יש לו חוזה במנצ'סטר סיטי, אבל כולם יודעים שריאל מדריד תמיד רוצה להחתים את השחקנים הטובים בעולם".

הפורטוגלי המשיך וניתח את המרוץ לכדור הזהב, והדגיש עד כמה לטורניר גביע העולם יש משקל בהחלטה, יחד עם שאר המפעלים: "מבחינתי, רודרי רשם מונדיאל נהדר, למרות שמבחינת שערים או בישולים הוא לא בלט עד כדי כך. קיליאן אמבפה וההופעה היוצאת מן הכלל שלו במונדיאל בטוח ישימו גם אותו בין הזוכים הפוטנציאליים. והייתי בהחלט מכניס גם שחקן של פ.ס.ז' שזכה שוב בליגת האלופות".

רודרי מציג את כדור הזהב (רויטרס)

"ריאל חייבת תארים"

פיגו הסביר כי יש לבחון את היציבות לאורך העונה כולה ולא רק בטורניר בודד: "צריך לקחת בחשבון את כל השנה. באופן טבעי המונדיאל עשוי להכריע את הכף בבחירת הזוכה, אבל גם תארים מקומיים וליגת האלופות חשובים מאוד. בהקשר הזה, הייתי מציין את ויטיניה ודזירה דואה, שחוו עונה נהדרת למרות שהמונדיאל הלך להם פחות טוב, במיוחד עבור פורטוגל. הייתי שם את כולם בין המועמדים".

לואיס פיגו עם ז'וזה מוריניו בימי אינטר (IMAGO)

מעבר להעברות ולפרסים האישיים, כוכב העבר התייחס גם לשינויים על הקווים ולציפיות המחודשות סביב ז'וזה מוריניו, שחוזר לקדנציה נוספת בבירת ספרד. שחקן העבר המשיך ואמר: "אני חושב שהדבר הכי חשוב עבור ריאל מדריד עכשיו יהיה לחזור לנצח אחרי שנתיים ללא תואר," הוא סיכם.