מונצה תפנה למכבי תל אביב בנוגע לטייריס אסאנטה

המגן-בלם ההולנדי של הצהובים צפוי לקבל הצעה מהעולה החדשה לליגה האיטלקית, שמעוניינת לצרפו על מנת לחזק את ההגנה לקראת העונה הקרובה בסרייה א'

האם מכבי תל אביב בדרך לאבד את אחד הכוכבים שלה? שחקן ההגנה ההולנדי טייריס אסאנטה מחזיק בהצעה מהסרייה א’, כשהעולה החדשה מונצה מעוניינת להחתימו וכבר פנתה לצהובים על מנת לצרפו. השחקן נכלל בסגל של הקבוצה למשחק מחר (חמישי, 20:00) מול שריף טירספול במסגרת מוקדמות הליגה האירופית.

בינואר האחרון ססואולו האיטלקית ובשיקטאש הטורקית בדקו לגבי מי שהיה עד לא מזמן שחקן הנבחרת הצעירה של הולנד, כמו גם קרבאח האזרית שהתעניינה בשירותיו, אך אף אחת מהקבוצות לא הגישה הצעה עבורו. אסאנטה ככל הנראה ייקח את הזמן לקבל את ההחלטה הנכונה ביותר עבורו להמשך הקריירה.

במהלך השנתיים האחרונות הספיק אסאנטה לזכות בשני תארים עם מכבי תל אביב: האליפות בעונת 2024/25, גביע המדינה בעונה החולפת ועם פתיחת העונה הנוכחית לא לקח חלק במשחק אלוף האלופים, בו הקבוצה ניצחה 1:3 את הפועל באר שבע.

טייריס אסאנטה (רדאד ג'בארה)

המועדון האחרון של ברלוסקוני

מונצה הייתה הקבוצה האחרונה של ראש ממשלת איטליה לשעבר, סילביו ברלוסקוני, שרכש את המועדון אחרי שסיים את כהונתו ההיסטורית כבעלים של מילאן, לפני שהלך לעולמו, איתו גם הצליחו לרשום את עונת הבכורה המוצלחת ביותר בסרייה א’, שנשברה על ידי קומו. עם לכתו מהעולם, הביאנקורוסי צנחו בחזרה לליגה השנייה, אך בסיום העונה האחרונה שבו מהפלייאוף.