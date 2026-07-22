פיל פודן האריך חוזה במנצ'סטר סיטי עד 2030

הסיטיזנס הודיעו כי הקשר האנגלי חתם על חוזה חדש לארבע שנים, שאמר שלאחר החתימה: "אני לא יכול לחכות לעבוד שוב עם אנצו מארסקה, כולם אהבו אותו"

פודן, בן 26, היה אמור לסיים את חוזהו בתום העונה הקרובה, אך בחר להמשיך את דרכו במנצ’סטר סיטי תחת המאמן החדש אנצו מארסקה. הקשר גדל במחלקת הנוער של המועדון וערך את הופעת הבכורה שלו בקבוצה הבוגרת בגיל 17 תחת פפ גווארדיולה. מאז רשם פודן 369 הופעות במדי סיטי, בהן זכה בשש אליפויות פרמייר ליג, בליגת האלופות ובשני גביעי אנגליה.

עם החתימה אמר פודן: "לשחק עבור המועדון הזה, זה כל מה שאי פעם רציתי, ותמיד זו זכות ללבוש את החולצה. אנחנו תמיד מסתכלים קדימה ורוצים לזכות בעוד תארים. אני לא יכול לחכות לעבוד שוב עם אנצו מארסקה. הוא היה נהדר בעונת הטרבל, וכל השחקנים העריכו ואהבו לעבוד איתו".

לאחר עונת השיא שלו ב-2023/24, שבה כבש 27 שערים ובישל 12 נוספים, חלה ירידה בתפוקתו בשתי העונות האחרונות בעקבות שינוי בתפקידו על המגרש. בעונה החולפת כבש שבעה שערים והוסיף חמישה בישולים ב-33 משחקי ליגה.

פיל פודן מאוכזב (רויטרס)

בקיץ האחרון פודן אף נותר מחוץ לסגל נבחרת אנגליה למונדיאל, לאחר עונה לא יציבה, כאשר בהתאחדות שחקני הכדורגל באנגליה (PFA) טענו כי עומס המשחקים השפיע על יכולתו. למרות זאת, בסיטי ממשיכים להביע בו אמון מלא, וכעת הבטיחו את הישארותו במועדון לחמש השנים הבאות.