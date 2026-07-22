החיזוק להגנה הגיע: נייג'ל לונוויק נחת בישראל

הבלם, ששיחק בעונה האחרונה בלוטון האנגלית ועתיד להצטרף למכבי חיפה, הגיע לארץ על מנת לערוך מבדקים רפואיים, אחריהם צפוי לחתום על חוזה ל-3 עונות

במכבי חיפה ממהרים. אחרי שהודיעו על לא פחות משלוש החתמות השבוע, ברגעים אלו גם הבלם נייג’ל לונוויק נחת היום (רביעי) בישראל על מנת להצטרף למועדון. הסורינמי-הולנדי בן ה-23, שחקנה של וולבס אשר שיחק בהשאלה בלוטון בעונה האחרונה, עתיד לחתום על חוזה לשלוש עונות בירוק.

לונווייק נחשב לשחקן ורסטילי בעל רגל ימנית חזקה, מהיר, טוב עם הכדור ובעל נוכחות פיזית היכול למלא את החלל גם בעמדת המגן הימני במידת הצורך, ומתאים גם למערך של שלושה בלמים. הירוקים צפויים לשלם עבורו 600 אלף אירו שילכו לזאבים.

נייג'ל לונוויק, נחת בישראל (ראובן שוורץ)

בעונה האחרונה רשם לונוויק, המתנשא לגובה 1.90 מ’, במדי הקבוצה מהליגה השלישית באנגליה 45 הופעות בהן מצא את הרשת פעמיים כשנשלפו לעברו לא פחות מתשעה כרטיסים צהובים.

נייג'ל לונוויק (ראובן שוורץ)

צפוי להיות הבלם החדש בירוק (ראובן שוורץ)

עתיד להיות שחקן הרכש הרביעי בכרמל

כאמור, אחרי הגעתם של וונדרסון צונאמי, עומרי גלזר ואנדריאה נובאקוביץ’, מכבי חיפה עתידה לצרף לשורותיה שחקן נוסף בדמותו של נייג’ל לונוויק. הבלם בן ה-23 אמור להיכנס לנעליהם של עבדולאי סק, ליסאב עיסת ופדראו, כשהשניים הראשונים עזבו והאחרון צפוי לסיים את הפרק בירוק.