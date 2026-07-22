טל בומשטיין החליט לקחת הפסקה מהכדורגל

אחד השוערים הבכירים בלאומית בעשור האחרון לוקח צעד אחורה אחרי שהודיע לראשי מכבי הרצליה על ההחלטה, שנובעת מסיבות אישיות. לא ידוע מתי ואם ישוב

טל בומשטיין, אחד השוערים המוכרים והיציבים בליגה הלאומית בעשור האחרון, החליט לקחת הפסקה מכדורגל פעיל. השוער בן ה-30, שעמד בשערה של מכבי הרצליה בשנתיים האחרונות והיה שחקן משמעותי בסגל הקבוצה, בחר לעצור את הפעילות הספורטיבית שלו מסיבות אישיות.

בומשטיין אמנם פתח את אימוני טרום העונה יחד עם הקבוצה, אך הודיע למועדון ולמנכ"ל שלומי קניאס על החלטתו. בשיחה עם ההנהלה הוא הבהיר כי אינו יכול להתחייב כרגע האם ומתי יחזור לשחק, וביקש מהקבוצה להיערך לעונת המשחקים הקרובה בלעדיו ולחפש מחליף, וזאת למרות שבהרצליה כבר מימשו את האופציה בחוזהו לעונה נוספת.

ההפסקה של השוער מגיעה דווקא אחרי שסיים עונה מוצלחת מבחינה אישית. בסיום העונה החולפת זכה בומשטיין בתואר שוער העונה בלאומית על יכולתו בשערה של מכבי הרצליה לפני שהחליט כאמור להשהות את הקריירה.