מחליף להלדר לופס: פדרו אמאדור בדרך לבאר שבע

הקבוצה מבירת הנגב מצאה את השחקן שיאייש את העמדה הקריטית בהגנה. לפי מרטינו, מאמנו באטלנטה מה-MLS, הפורטוגלי בן ה-27 סובל מפציעה בגיד האכילס

הפועל באר שבע ממשיכה לפעול לחיזוק הסגל לקראת המשך משחקי המוקדמות באירופה, ובמועדון נמצאים על סף השלמת צירופו של המגן השמאלי הפורטוגלי פדרו אמאדור, שצפוי לחתום בימים הקרובים ולהצטרף לקבוצה של רן קוז'וק.

אמאדור (27) החל את דרכו באקדמיה של בראגה ובהמשך שיחק בין היתר במוריירנסה, כאשר משם עבר לאטלנטה מה-MLS. בבאר שבע חיפשו בתקופה האחרונה מגן שמאלי בעל ניסיון בינלאומי, שיוכל להיכנס באופן מיידי להרכב ולהעלות את רמת התחרות בסגל.

במועדון מאמינים כי אמאדור מתאים בדיוק לפרופיל הזה, בזכות היכולת ההגנתית שלו, הניסיון שצבר במשחקים גדולים והתרומה שלו גם בחלק ההתקפי.

ייכנס לנעליו של לופס

אם לא יהיו שינויים של הרגע האחרון, אמאדור צפוי להשלים את כל הפרטים מול המועדון ולחתום על חוזה. צירופו אמור לאייש את אחת העמדות המרכזיות שביקשו לחזק הקיץ, לאחר עזיבתו של הלדר לופס והצורך במגן שמאלי בכיר שייכנס לנעליו.

מרטינו: “יש לו פציעה בגיד האכילס”

בזמן שהפועל באר שבע מתקרבת להשלמת צירופו של המגן השמאלי הפורטוגלי פדרו אמאדור, בארצות הברית עלו סימני שאלה בנוגע למצבו הרפואי.

מאמן אטלנטה יונייטד, טאטה מרטינו, הודיע במסיבת העיתונאים לקראת המשחק מול שארלוט כי אמאדור סובל מפציעה בגיד האכילס ולכן לא יעמוד לרשות הקבוצה.

חרארדו טאטא מרטינו (רויטרס)

לפי הדיווח בכלי תקשורת המסקרים את אטלנטה, מדובר בפציעה שלא ברור כרגע כמה זמן המגן הפורטוגלי צפוי להיעדר וזה מה שמעלה תהיות סביב מצבו הרפואי בתקופה שבה הוא נמצא בדרך לחתימה בהפועל באר שבע.

בשלב זה לא ברור האם מדובר בפציעה קלה שנמצאת לקראת החלמה או בבעיה ממושכת יותר בגיד האכילס. בכל מקרה, בבאר שבע צפויים לבצע לשחקן בדיקות רפואיות מקיפות לפני השלמת העסקה, כפי שנהוג בכל החתמה של שחקן זר.