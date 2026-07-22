צרות באנגליה: מאמנו של דניאל פרץ עומד לדין

מאמן סאות'המפטון, טונדה אקרט, מואשם על ידי ההתאחדות האנגלית בפרשת הריגול, שבעקבותיה הקבוצה נזרקה מהפלייאוף ותפתח את העונה במינוס 4 נקודות

סערת הריגול בכדורגל האנגלי ממשיכה להכות גלים, וכעת היא מגיעה באופן אישי לטונדה אקרט, מאמנו של השוער הישראלי דניאל פרץ בסאות'המפטון. ההתאחדות האנגלית הודיעה רשמית כי היא מעמידה לדין את אקרט בגין התנהגות בלתי הולמת, בעקבות מעורבותו הישירה בפרשת "ספייגייט" שטלטלה את הצ'מפיונשיפ בעונה החולפת.

סאות'המפטון, כזכור, ספגה מכה אנושה במאי האחרון כשהורחקה ממשחקי הפלייאוף לאחר שהודתה בריגול אחר שלוש קבוצות. ועדת משמעת עצמאית כבר קבעה אז כי הריגול אושר על ידי אקרט, ותיארה זאת כתוכנית מחושבת ונחושה שהונחתה מלמעלה למטה. בהודעה הנוכחית, ההתאחדות החמירה את הטון והאשימה כי המאמן "פעל בצורה בלתי הולמת והביא לפגיעה בשם הטוב של המשחק, כשהנחה או אישר תצפיות על אימונים".

אקרט, שקיבל ארכה עד ליום שלישי הבא כדי להגיב לאישומים, התייחס לאחרונה לסערה ולקח אחריות מלאה: "קשה לקרוא חלק מהדברים שנכתבים בחוץ. הרמתי את ידי ולקחתי אחריות על משהו שאישרתי. אני אחראי ומתנצל על שיקול דעת מוטעה. חזרנו כבר להתאמן ויש שלב שבו צריך להסתכל קדימה, מהיום הראשון יש המון חיוכים ואנרגיות טובות במתחם".

טונדה אקרט עם דניאל פרץ (IMAGO)

"תומכים לחלוטין"

למרות כתב האישום, המועדון הבהיר כי הוא מתייצב מאחורי המאמן. בהודעה רשמית מטעם הקבוצה נמסר: "טונדה והמועדון ימשיכו לשתף פעולה באופן מלא ופתוח עם ההתאחדות. הפוקוס שלנו נשאר בהכנות לעונת 2026/27. המועדון ממשיך לתמוך לחלוטין בטונדה ובצוות שלו בזמן שאנחנו עובדים להשגת המטרה שלנו לחזור לפרמייר ליג".

בינתיים, דניאל פרץ וחבריו יצטרכו להתמודד עם מציאות לא פשוטה, כשיפתחו את העונה הקרובה ב-16 באוגוסט מול ווטפורד עם הפחתה של 4 נקודות, זכר לאותה פרשה.