בימים הקרובים: צפי לכתב אישום נגד עירוני טבריה

בסיום דיון סוער בבית הדין העליון של ההתאחדות לכדורגל, הקבוצה הצפונית החליטה למשוך את העתירה לעיכוב ההליכים, ביטול ההשעיות וגילוי חומרים מלא

פרשת העירויים של עירוני טבריה טרפה את הקלפים לגבי מבנה ליגת העל בעונה הבאה והשאלה אם היא תיקח בה חלק. לצד זה, במועדון לא מתכוונים לוותר. היום (רביעי) התקיים דיון בבית הדין העליון של ההתאחדות לגבי הנושא, כשבסיומו הקבוצה משכה את בקשתה לעיכוב הליכים, ביטול ההשעיות בפועל של השחקנים והצוות וגילוי חומרים מלא מהחקירה. מנגד, תובע ההתאחדות, גלעד ברגמן, הצהיר שבימים הקרובים יוגש כתב האישום.

תובע ההתאחדות, גלעד ברגמן, פתח את הדברים: “יש שני נימוקים משפטיים שמחייבים את דחיית העתירה אבל עוד לפניהם אתייחס לעניין עובדתי מקדמי שמחייב את דחיית העתירה. תשתית עובדתית מינימלית למה שטוענים בעתירה בוודאי חייבת. לעתירה לא צורף שום תצהיר לטענות. אני יודע להגיד שהתמלילים והפרוטוקולים שצוינו היו בידי חוקר ההתאחדות בין שבועיים לשלושה. יומיים לפני שכל התמלילים הופיעו בבת אחת בשלל אמצעי התקשורת, הם הועברו על ידי הסוכנות למניעת סימום לבאי כוח של השחקנים והצוות במסגרת שימוע שנערך בפני הסוכנות. אני מסיק מכך לפי מה שהודלף ומה שלא, מי המדליף”.

תובע ההתאחדות גלעד ברגמן (תומר חבז)

ברגמן המשיך: “אפנה אתכם לסעיף 1ג’ של העתירה שמבקש להשיב לנספח ב’ (מכתבו של כהן ניסן) שאומר שטבריה מדליפה. יפה הגיב שההתאחדות מלינה על כך שמרשתו הייתה צריכה להוכיח על עדות. זה דבר חדש שיש פה עתירה על כתב אישום שלא הוגש. אין תשתית עובדתית מינימלית שההדלפות הן של החוקר או ההתאחדות. זה הנחת המבוקש כדי למנוע הגשה של הליך שידוע לעותרת שיבוא והמצוקה בו היא נמצאת לאור הראיות, אז הם עושים כל מיני תרגילים. כלל הסעדים בעתירה ידונו בבית הדין המשמעתי לאחר כתב האישום”. תובע ההתאחדות נתן דוגמה לתיק מבג”ץ כלפי הפרקליטה רות רונן כדי להמחיש על עתירה לפני שהוגש כתב אישום.

ברגמן: “איך אפשר לבקש את הסעד המבוקש בסעיף ה’ ורושמים “הגישה/תגיש”. הם יודעים שצריך לעצור את הדיון עוד לפני שיודעים כתב אישום? בזה עוד לא נתקלתי. בית הדין העליון הנכבד יושב תמיד על החלטות בית דין משמעתי. לכל התרגיל שנעשה פה יש מטרה: לעכב ולנסות להלך אימים. חבל שהם מתייחסים להליך הזה כמו פוסט בפייסבוק או הודעה לתקשורת כמו שהם עושים בשבועיים האחרונים”.

עו”ד איל יפה, המייצג של עירוני טבריה, השיב: “אנחנו קוראים כל הזמן שמועות בתקשורת אם נרד ליגה או שתיים. בשבוע שעבר יצאה הודעה על ידי מר שלומי ברזל שהוא אמין מאוד בעיניי, שכתב – האישום החמור יוגש. כשאני הכנתי את העתירה ושקדתי עליה שעות, ידעתי שביום חמישי גג תוגש העתירה. חיכיתי לחמישי ולכן כתבתי חילופין שאולי תוגש. אנחנו האחרונים שרוצים באיחור כתב האישום. מבחינת ההתאחדות ולפי מה שברזל הוציא החקירה הסתיימה, אז למה לא הוגש כתב האישום. אם ההתאחדות הייתה פועלת בתום לב היה כבר כתב אישום”.

עו"ד איל יפה, המייצג את עירוני טבריה (תומר חבז)

ברגמן: “אם ההתאחדות הייתה פועלת בתום לב לא היה בכלל כתב אישום מבחינתכם”.

יפה: “הבטחתי שלא אתעצבן בתשעה באב. עושים פה הרס לקבוצה, השבוע מתחיל גביע הטוטו. ארבעה שחקנים מושעים, המאמן מושעה. על בסיס חקירה שבוצעה על ידי ההתאחדות ו-WADA לא ביצעה חקירה. ראיתי את הראיון של המנכ”ל שאמר שתוך כמה שבועות אולי יגיע להסדר טיעון”.

יפה: “אנחנו במקרה יוצא דופן. מהמעט שצירפתי, ראו תמליל ששינו ניפח את הפרשה”.

ברגמן: “תעצרו הכל, תראה את התמליל. אפילו מה שאמר החוקר, ברור שהוא לא רוצה לנפח את עובד מד”א מול מד”א.”

קלמנזון: “זה יותר גרוע”.

אריה קלמנזון עם עורך הדין איל יפה (תומר חבז)

יפה: “אין תקדים שיושב תובע עם חוקר. הוא לא מציג את עצמו והנשאל לא יודע שתובע ההתאחדות מנהל חקירה. אמרו לי עורכי דין אחרים שזו עילה למחיקת כתב האישום מטעמי צדק”.

ברגמן: “הוא לא אמר לנפח, זה שקר”.

יפה: “עוד פעם תגיד את המילה הוא משקר, חוסר השקט שלך מעיד הכל. קיבלנו תצהיר של גיל ברעם מדבר עם החוקר וזה מספיק לפסול את כל האירוע. שיא השיאים הוא שמזלזלים בנו בסיפור ההדלפות. ב-21.6 הוגשה תלונה שקראנו כמובן בעיתונות. יש ערוץ שלקח את זה על עצמו”.

ברגמן: “היא לא הוגשה ב-21.6”.

יפה: רק ב-7.7 קיבלו באי כוחם של השחקנים את חומרי החקירה. אני קיבלתי את זה מהם. עד אז, לא קיבלנו כלום אז לא יכולים להגיד שהדלפנו והיו 10 פרוטוקולים של הדלפות”.

רן כהן ניסן: “זה שקר, אתה לא יכול לשקר בבית הדין”.

יפה: “אתה עוד פעם תגיד משקר תצטרך להתנצל. תפסו אתכם בביצים. רוב ההדלפות לא היו לטובתנו בכלל. זו עבירה של פגיעה בפרטיות. שחקן התקשר בוכה שהדברים הודלפו. אז לספר שאנחנו מדליפים וכן מגיע או לא?”.

הדיין דויטש: “האם נמצא מקרה אחד שבו בג”צ נתן החלטה למנוע חקירה? מטרת חקירה היא לגלות את האמת. אינני יודע אם החקירה הזאת מתנהלת בסדר או שלא, אין לנו עובדות. אבל על פניו, הדרישה למנוע חקירה היא בלתי אפשרית”.

יפה: חוזר בי אם כך זה הובן. חודש ממועד הגשת התלונה, נחקרו עשרה אנשים וזה מה שיש לי. מר אריה קלמנזון לא נחקר ושותפו מיקי ביתן שמורחק ונאמר לו שיזומן לחקירה לא זומן. אנחנו במצב אבסורדי עם נזקים אדירים שמונעים מהקבוצה להתכונן כראוי כאשר חרב על צווארה ושחקנים אומרים שלא יבואו לקבוצה שכביכול תרד שתי ליגות. אני אישית לא מייצג שחקנים ב-WADA , אבל לפי משפטנים אומרים שזה ייקח כמה שבועות, זה אומר באיזה מצב השחקנים. אני אומר מעל הכל שאין עבירה. אף שחקן לא קיבל יותר מ-45 מיליליטר. בנו פה מצג של פעילים בכירים בהתאחדות ונבחרי ציבור וסוחבים את כולנו”.

אריה קלמנזון, בעלי טבריה: “אני לא נכנס לקטע המשפטי, אבל לפני חמש שנים לקחנו קבוצה מפורקת והשקענו עשרות מיליוני שקלים בפרויקט. בשלוש שנים הגענו לליגת העל ואנחנו כבר שנה שלישית משחקים בה. כרגע, הרסו את הכל. אנחנו שלושה שבועות בלי ארבעה שחקנים משמעותיים, המאמן והסקאוט בלי כתב אישום. יום יום היו כתבות בחקירה שהודלפה, הרסו לשחקנים קריירה והייתה אפילו כתבה על שחקן שיצא עם אשתו של עובד המועדון. הרסו לשחקנים שלנו את הקריירה ולנו את כל היכולת להתכונן לליגה. ספונסרים שלא רוצים לבוא, מנויים שלא עושים. עשרות מיליונים שהושקעו מול כתב אישום שלא הוגש, אנחנו לא מסוגלים לנהל את הקבוצה”.

אריה קלמנזון, בעלי טבריה (חג'אג' רחאל)

קלמנזון המשיך: “יותר מדי שמות עלו בחקירה הזאת. לא ביקשנו הנחות אלא צדק. יש פה קרקס תקשורתי שאחראים אליו שני אנשים בהתאחדות, אני לא מדבר כבר על החוקר שאני רוצה לראות את המכרז בגינו מונה. יש לו יותר ניסיון מראש המערך הרפואי שלכם. את העונש שלנו כבר קיבלנו”.

ברגמן: “הטענות של קלמנזון ויפה על הנזקים? מי שמנהל את ההליך הוא הסוכנות לסימום בספורט. אני מסכים שההחלטה להשעות לפני כתב האישום כנראה מבוססת על ראיות, יותר מאשר רכילויות. בנוסף, מדובר על תלונה שהוגשה לפני פחות מחודש והיו הרבה חקירות. יש הליך מקביל ב-WADA ואני יכול להבטיח שאנחנו עושים כל מאמץ כדי להשלים את הראיות. מקווה שתוך ימים ספורים נסיים עם הגשת כתב האישום”.

לאחר הדברים הקריא זרנקין כי עו”ד איל יפה מוסר: “מכיוון שנטען כי בתוך ימים ספורים בדעתו להגיש את כתב האישום, אני מוחק את בקשתי ואטען את כל טענותיי בבית הדין המשמעתי כשיוגש כתב האישום”.

העניינים לא נרגעו גם מחוץ לכותלי בית הדין, כשבנו של אריה קלמנזון פיתח דין ודברים עם רן כהן ניסן שלטענתו, בנו של קלמנזון אמר שהמחלקה שלהם לא תראה אותו דבר. כהן ניסן: “נגמר הקרקס? קשה לי עם מי שמשקר בבית הדין. מה אתה מאיים?”.