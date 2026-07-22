ג'ייסון לווין צפוי להיות נציג מכבי ביורוליג

עורך הדין בן ה-52 שאמור לקנות את המניות של פדנקו ספורט מרקנאטי, צפוי להחליף את דני פדרמן בדירקטוריון של היורוליג. מבט על האיש החדש בצהוב

הקיץ הנוכחי הביא עימו לתנודות חזקות במיוחד בכדורסל הישראלי ובראשן שינוי מבנה הבעלות במכבי תל אביב. משפחת רקנאטי כזכור ניצלה את זכות הסירוב שלה ורכשה את כל מניות קבוצת פדנקו ספורט של משפחת פדרמן. המשמעות המיידית הייתה השפעה במספר גזרות ואחת הבולטות היא על דירקטוריון היורוליג שבו ישבו דני פדרמן ושמעון מזרחי. את מקומו של הראשון צפוי לתפוס ג׳ייסון לווין, שאמור לקנות את המניות מרקנאטי.

ההיסטוריה של לווין בספורט ענפה וכוללת שלל תפקידים ובעלויות. הוא החל את דרכו כעורך דין צעיר וסוכן שחקנים. את הזיקה שלו לעולם הספורט המקצועני בנה לווין, בוגר תואר במשפטים ובמדיניות ציבורית מאוניברסיטת מישיגן, מתוך חדר המשא ומתן. כסוכן שחקנים מורשה ב-NBA הוא צבר מוניטין של אדם שאינו נרתע מאולטימטומים. העסקה הבולטת ביותר שלו מאותם ימים הייתה הארכת החוזה של כוכב שיקגו בולס, לואול דנג, בשווי של 71 מיליון דולרים, מהלך שייצב אותו כשחקן מרכזי מאחורי הקלעים של הליגה הטובה בעולם.

המעבר הרשמי מצד השחקנים לצד הבעלים התרחש כאשר הצטרף לקבוצת משקיעים שרכשה נתח בפילדלפיה 76'. משם הדרך לתפקיד המוביל בממפיס גריזליס הייתה קצרה. לווין לא הסתפק בניהול השוטף אלא תפס מקום במועצת המושלים היוקרתית של ה-NBA. עם זאת, הרומן שלו עם הכדורסל האמריקאי הגיע לסיום מוקדם מהצפוי בשל חילוקי דעות פנימיים, מה שדחף אותו להפנות את המבט, ואת הכסף, אל עבר ענף אחר לחלוטין, הכדורגל. וכך בתוך פחות משני עשורים הפך ג'ייסון לווין לאחד מאנשי העסקים המשפיעים והשנויים במחלוקת בספורט הבינלאומי.

פילוסופיה שרואה בקבוצות ספורט כנכסים, האוהדים סירבו להשלים עם השיטה

בשנת 2012, כאשר ג'ייסון לווין מונה למנכ"ל והשותף המנהל של קבוצת ה-NBA ממפיס גריזליס, המגזין ESPN דירג באותה תקופה את הפרנצ'ייז של ממפיס במקום הראשון בצפון אמריקה כולה, מבחינת יעילות ניהולית וחוויית אוהדים. לווין נראה כמו האיש שמחזיק בנוסחת הקסם: היכולת לשלב בין הבנה משפטית עמוקה, ניסיון קודם כסוכן שחקנים אגרסיבי, וחזון כלכלי חסר פשרות. אלא שהעשורים הבאים חשפו תמונה מורכבת בהרבה.

בעוד עיתוני הכלכלה בוול סטריט היללו את לווין כגאון פיננסי המסוגל להשביח נכסים ולהקים אצטדיוני ענק מאפס, מדורי הספורט בלונדון ובוושינגטון הציגו לעיתים קרובות דמות שונה לחלוטין. עבור אוהדי הכדורגל, לווין הפך לסמל של עידן שבו המסורת, הרכש והתוצאות על המגרש נדחקים הצידה לטובת שורת הרווח וערך הנדל”ן.

ב-2012 לווין עבד גם על כניסה לענפי ספורט נוספים והמהלך הבא שלו היה כניסה לדי סי יונייטד מליגת ה-MLS. לזכותו זקפו בוושינגטון את הקמת האצטדיון החדש אאודי פילד. למרות ההצלחה הכלכלית המרשימה, שנבעה כמובן מהאצטדיון החדש, לאורך השנים נשמעה ביקורת קבועה מצד האוהדים, שמבחינתם טענו כי הנהלת הקבוצה מתפקדת כחברת נדל"ן לכל דבר, מההשקעה במתקנים דרך הקמת קבוצת הבת לאודון יונייטד, ובפיתוח סביבתי באו על חשבון תקציב השחקנים, דבר שהוביל לשנים ארוכות של דשדוש מקצועי ואי העפלה לפלייאוף מה שגם הוביל למחאות מצד האוהדים.

דני פדרמן (רועי כפיר)

הפרק המרכזי והיציב ביותר בקריירה של לווין כבעלים התרחש כאמור בוושינגטון די סי. מליגת ה-MLS בה הוא משמש כיו"ר משותף ומנכ"ל עד היום. עבור לווין המפתח לצמיחה לא היה טמון בהבאת כוכבי על כי אם בשינוי תשתיתי עמוק. חשוב לציין כי הקמת האאודי דום בהשקעה של מאות מיליוני דולרים הייתה להצלחה מסחררת, שכן האצטדיון החדש העלה את שווי הזיכיון במאות אחוזים והפך את די סי יונייטד לאחד המועדונים הרווחיים בליגה.

הצעד הבא של לווין היה הכדורגל האנגלי, שעבור אוהדי סוונסי נחשב לטרגדיה ספורטיבית של ממש. הביקורות והמחאות בוושינגטון הפכו בבריטניה למלחמה גלויה. בשנת 2016 הוביל לווין, יחד עם שותפו האמריקאי סטיב קפלן, קבוצת רכישה שהשתלטה על כ-68 אחוזים ממניות מועדון הכדורגל הוולשי סוונסי סיטי, ששיחק באותם ימים בפרמייר ליג האנגלית העשירה.

הגעתם של האמריקאים התקבלה בחשש כבד מצד האוהדים המקומיים, שמחזיקים בחלק ממניות המועדון דרך קבוצת נאמנות ייחודית. החששות הללו התבררו כמוצדקים במהירות. תחת הנהגתם של לווין וקפלן המועדון נקלע למשבר מקצועי חריף, הידרדר בטבלה ובסופו של דבר נשר אל ליגת המשנה, הצ'מפיונשיפ.

המחאות של אוהדי סוואנסי מול ג'ייסון לווין (IMAGO)

העיתונות הבריטית, הידועה ביחסה הספקני כלפי בעלים זרים, סימנה את לווין כאשם המרכזי. כתבות תחקיר רבות בממלכה תיארו כיצד נותק הקשר בין הבעלים שיושבים מעבר לים לבין הקהילה המקומית בסוונסי. האוהדים האשימו את לווין במכירת כוכבי הקבוצה כדי לכסות חובות ובאי רצון להשקיע הון עצמי ברכש משמעותי שיחזיר את המועדון לבמה המרכזית. השותפות המתוחה הזו הגיעה לסיומה הרשמי רק בשלהי שנת 2024, כאשר קבוצת הבעלות של לווין מכרה את יתרת מניותיה ועזבה את וויילס, תוך שהיא מותירה אחריה קהל פגוע ומאוכזב.

לווין, החוגג כעת את יום הולדתו ה-52, אינו מראה סימני עייפות או כוונה לסגת מעולם הספורט. לצד פעילותו בכדורגל האמריקאי, הוא ממשיך להרחיב את האימפריה הגלובלית שלו. כיום הוא משמש כיו"ר ובעל השליטה בקבוצת הכדורסל האוסטרלית בריסביין בולטס, שם הוא מנסה ליישם את המודל האמריקאי של מיקסום הכנסות מסחריות, בליגה שזוכה לצמיחה מהירה.

הקריירה של ג'ייסון לווין מייצגת נאמנה את המגמה המרכזית של הספורט המקצועני במאה ה-21. בעידן זה, קבוצות אינן עוד רק מרכז קהילתי או מקור לגאווה מקומית, אלא פלטפורמות עסקיות מורכבות הכוללות זכויות שידור, חסויות, ובעיקר פיתוח נדל"ן עירוני. עבור משקיעים מסוגו של לווין, אצטדיון חדש ומודרני הוא ניצחון גדול בהרבה מעוד שלוש נקודות בטבלה. השאלה שנותרת פתוחה, וממשיכה להעסיק את התקשורת העולמית, היא האם מודל כזה יכול לשרוד לאורך זמן מבלי לאבד את הנשמה של המשחק.

מכבי תל אביב בחרה שלא להגיב.