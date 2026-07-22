הפעם תלך עד הסוף? בן שמעון חתם ל-3 שנים בהפועל

אחרי שפספסו את האליפות, האדומים התחזקו בקשר נבחרת הנוער יונתן בן שמעון. התל אביביים רכשו את הקשר מהפועל עכו, והקדימו את ב"ש והיריבה העירונית

קשר נבחרת הנוער, יונתן בן שמעון, חתם היום (רביעי) על חוזה לשלוש שנים (עם אופציה לעוד שנתיים) בקבוצת הנוער של הפועל תל אביב. הקשר, יליד 2008, ששיחק בעונה האחרונה בהפועל עכו, ואף שולב בקבוצה הבוגרת, הצליח לעבור בזכות סעיף בהסכם עם עכו, ועבר לסגנית האלופה באמצעות סוכניו רועי דניאל וירדן פרין, תמורת הסכום אותו רכשה אותו עכו מהפועל חדרה הנאמד בכ-80,000 ₪.

כזכור, בעונה שעברה הובילה קבוצת הנוער של הפועל תל אביב את טבלת ליגת הנוער ובסיומה הפסידה את האליפות למכבי תל אביב בפוטו פיניש. בהפועל מציינים כי בן שמעון מביא איתו יצירתיות ואיכות ולא מן הנמנע שישתלב בעתיד הקרוב בקבוצה הבוגרת של המועדון.

קבוצות נוספות התעניינו בכישרון הצעיר

הפועל באר שבע ומכבי תל אביב התמודדו גם הן על שרותיו של השחקן, אולם בסופו של יום, כאמור, בן שמעון חתם בהפועל תל אביב ויעמוד לרשותה כבר במשחק הליגה הראשון ב-15 לאוגוסט.