לקראת GFN: הלוחמים יצאו להכיר את ישראל

האירוע יחל ב-27/7 בהיכל מנורה, הלוחמים סיירו בשילה הקדומה ובי-ם. ישראל גנץ: "יש לנו שורשים, ערכים וגאווה ישראלית", ונאטה: "מתרגש להיות כאן"

לקראת אחד מאירועי הלחימה הגדולים ביותר שהיו בישראל, אירוע GFN - Gordon Fight Night, אירוע אגרוף תאילנדי וקיקבוקסינג שיתרחש בהיכל מנורה בתל אביב ב-27/7, יצאו הבוקר (רביעי) הלוחמים הבינלאומיים שבאו להתחרות, ליום של סיורים ולמידה על תרבות ישראל לקראת האירוע המרגש.

האירוע, שבהובלתם של האחים גורדון, אהבת השם, רוח השם וכיבדי, יפגיש לוחמים בינלאומיים שבאו במיוחד לארץ להתחרות מול לוחמים ישראלים, באירוע גדול של ישראל מול העולם, כשהאירוע המרכזי המשולש יהיה קרב של כל אחד מהאחים גורדון.

הלוחמים הבינלאומיים התחילו את הסיור שלהם בשילה הקדומה, אתר ארכיאולוגי בשילה, היישוב בו האחים גורדון גדלו, על מנת לראות את בירת ישראל הראשונה ולשמוע סיפורים על העם היהודי מלפני 3500 שנה, כשמשם הם המשיכו לירושלים לעבור באתרים חשובים שונים.

רוח השם גורדון מודה לקהל (יוסף מנור)

מי שליווה את הלוחמים בסיור בשילה העתיקה הוא ישראל גנץ, ראש מועצת מטה בנימין ומועצת יש״ע, שדיבר עם הלוחמים וסיפר להם על החשיבות של הביקור שלהם ועל חשיבות המקום: “זה המקום הכי מתבקש לקחת את הלוחמים, היינו עם הגורדונים בארה״ב לא מזמן וזה היה נשמע חלום שאירוע כזה יקרה, והיום אנחנו מגיעים לפה, לשורשים של עם ישראל, להכיר את התרבות, לראות את בירת ישראל הראשונה שהייתה פה”.

“שאלנו אותם אם פעם ראיתם מקום בן 3500 שנה, שאפשר לגעת באבנים שנשארו עוד מאז, והם לא היו, אז יש לנו פה שורשים, ערכים וגאווה ישראלית, וכיף שהלוחמים הגיעו לפה, כשמפה ימשיכו לירושלים ולראות את מדינת ישראל. הלכתי עם אהבת השם בארה״ב והוא חשב שלא יכירו אותו אבל לא הצלחנו ללכת צעד מבלי שיעצרו אותו להצטלם”.

כיבדי גורדון מאושר (FFC 102)

“אני שמח שיש אנשים שהולכים בדרך הישראלית כמו הגורדונים, לכל מקום שהם באים, אי אפשר לפספס את זה שהם ישראלים, את הגאווה הישראלית שלהם עם הדגל והטלית, עם התפילה וכל הטקס שלהם, ואפילו לקרבות השבוע הם הכינו מגן דוד מיוחד. יש לנו לא מעט קרבות ומלחמות, גם בחול וגם בארץ, ושמח שהשבוע הקרבות יהיו כאלה, ובעזרת השם ננצח בכולם”.

אחד הלוחמים שילחמו באירוע, הלוחם האמריקאי לנדו ונאטה, שהתרגש מאוד מהביקור בשילה הקדומה, שיתף את תחושותיו: “אני מאוד מתרגש מהיום הזה ומהביקור שלי כאן בכללי, להיות בארץ קדושה וללכת על האדמה הזו שסוחבת איתה כלכך הרבה היסטוריה, זה מדהים ואני נרגש שיש לי את ההזדמנות הזו. אני חושב שכל אחד שמתפלל צריך להגיע לכאן, מקום שאפשר להרגיש את הקדושה בו. אני מאוד מתרגש מהקרב שלי ולעשות אותו כאן בישראל, אני מקווה שהאירוע הזה יביא לקירוב של עמים ותרבויות, שיבואו לראות את הספורט והתחרות המדהימה”.