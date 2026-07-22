"השם הפועל תל אביב זה של שאול אייזנברג"

עורך הדין מתן גוטמן דיבר ב"שיחת היום" על מאבקו של אייזנברג באדומים ("זכויות הקניין שלו, הוא האחרון שהחזיק בהן"). וגם: האם לקוחו ישקיע כסף?

מי שהיה בעבר הבעלים של הפועל תל בכדורסל שאול אייזנברג ממשיך במאבק שלו לקבל את הזכויות של הפועל תל אביב בכדורסל, כאשר היום (שלישי) עלה לדבר על כך עורך דין מתן גוטמן בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

תכף מתחיל המשפט, תן לנו תמונת מצב, האם לשאול אייזנברג יש 200 מיליון שקל להשקיע את הפועל תל אביב בכדורסל?

”לא צריך 200 מיליון שקל, זאת למעשה לא אותה הפועל תל אביב מ-1920 ומשהו, אלא הפועל תל אביב שהוקמה ב-2007. מדוע? כי אותה הפועל תל אביב כבר לא קיימת, אבל כשהפועל תל אביב הוותיקה בעצם סיימה את דרכה, מי שהיה בעל הזכויות על השם “הפועל תל אביב” הוא שאול אייזנברג, הוא האחרון שהחזיק בהן ונעשו שורה של הסכמים לשימוש בשם לעמותת הפועל אוסישקין. אבל יש תנאים לשימוש בשם. אחד התנאים היה שמי שאמור להיות ערב להבטחת המשך פעילות הקבוצה זה מי שהיה בזמנו וכבר הלך לעולמו, עופר אליהו שהיה אמור להיות אחראי על זה. בנוסף, יש איזה עורך דין אחד בשם רועי מילר שהוא גם חתם על ההסכם ויש שם נקודה שהיא יחסית סבוכה, אבל גם יש נקודה קריטית באותם הסכמים.

“העמותה למעשה התחייבה שהיא תמיד תהיה הבעלים של הקבוצה, אבל מה שנעשה זה שהעמותה נתנה את כל מניותיה לעופר ינאי והתנתקה באופן סופי מהקבוצה, כך שהשיטה של העמותה לא יכולה לקרות, איך זה קורה? בבית משפט אחד אומרים שהכל בסדר, העמותה שותפה ובבית משפט שני אומרים - הנה בואו נמכור את הזכויות. למעשה מה שאני בא וטוען זה שמר אייזנברג הוא בסופו של דבר המחליט בנוגע לשם הפועל תל אביב. אגב, אם מחר בבוקר יגידו לו קח את השם הפועל תל אביב ואנחנו נקרא לעצמנו הפועל ינאי או הפועל אוסישקין, בסדר גמור הם יכולים להמשיך להתקיים, אבל הפועל תל אביב זה של שאול אייזנברג”.

שאול אייזנברג (שחר גרוס)

בכתבי הטענות שהוגשו לבית המשפט, מה עורך הדין רועי מילר טוען להגנתו?

”עורך דין מילר הוא בעצם מציג את עצמו כמי שנאמן לזכויות, שהוא בזמנו קיבל את הזכויות מאייזנברג והוא העביר אותה לעמותה ונאמן על הזכויות. לדוגמה, הוא זה שניתן את האישור לבצע את המכירה של הזכויות של העמותה לאותה חברת ניהול עם עופר ינאי. זאת אומרת שיש לו תפקיד מרכזי פתאום. בכל הליך הפירוק הוא לא קיים, אבל כשיש הסכמים לחברתו של עופר ינאי, פתאום הוא לא נמצא, זה מראה שהכל לא רלוונטי. אלה סיפורים שמספרים על מנת לעצור את הטענות של אייזנברג, אבל הם לא יצליחו. יש דיון אחרי הפגרה בספטמבר ואני בטוח שבית המשפט שייחשף לכל הטענות יהיה די ברור שהזכויות הן של מר אייזנברג ושהן צריכות לשוב אליו וכך יהיה”.

תגיד מה זה ישובו אליו? שאול אייזנברג, שאנחנו מאחלים לו בריאות איתנה, אין לו מספיק כסף להחזיק את הפועל תל אביב בכדורסל, עופר ינאי הביא מיליארדרים איתו, הביא את הפועל תל אביב ליורוליג, החזיר אותה לצמרת הכדורסל הישראלי, מה אייזנברג יכול? האם הוא רוצה פיצויים מינאי?

”לא, זה מאוד פשוט. שאול אייזנברג לפי מה שאני מבין, יש קבוצה של אנשים שהוא איתם בקשר”.

הוא יכול להשקיע 200 מיליון שקלים?

”אני לא יודע אם הוא יכול”.

עו”ד מתן גוטמן ועו”ד ניר פרידמן עם שאול אייזנברג (אסי ממן)

להפועל תל אביב יש התחייבויות לכמה שנים על מאות מיליונים, אתה מתן גוטמן ביחד עם שאול אייזנברג מתכוונים לקחת את זה עליכם?

”אני כמובן לא אקח את ההתחייבות, אבל אני רוצה לחדד נקודה. זה לא שהוא טוען לזכויות בקבוצה, הוא טוען לזכויות הקנייניות בשם הפועל תל אביב”.

עם כל הכבוד, הפועל תל אביב הייתה קיימת לפני שאול אייזנברג ותהיה קיימת גם עוד 200 שנה, הוא לא המציא את השם.

”שקמה הפועל אוסישקין, הם רצו לקרוא לעצמם הפועל תל אביב אוסישקין, אבל בא איגוד הכדורסל ואמרו שאין דבר כזה, יש הפועל תל אביב קבוצה קיימת של שאול אייזנברג, אין דבר כזה ורק בזכות הסכמי העברת הזכויות האלו שנעשו בזמנו עם עופר אליהו ז”ל, רק בזכות ששאול אייזנברג הסכים קוראים לזה היום הפועל תל אביב. שיקראו למועדון איך שהם רוצים, אבל הפועל תל אביב זה של אייזנברג”.

כמה אחוזים אתה נותן לעצמכם להצליח בבית המשפט?

“אני לא אובייקטיבי, אבל אני סבור שיש הסכמים שאם לא יהיה למר עופר אליהו אפשרות להחזיק במועדון, הזכויות על השם יוחזרו למר שאול אייזנברג”.

אז כמה אחוזים אתה נותן לעצמכם לנצח בתיק?

”אני מייצג, אבל אני אגיד ואומר שיש לנו תביעה יצוקה כברזל, עם סיכויים מאוד טובים להצליח, גם הצד השני לא מכחיש את זה שיש הסכמים, הם אומרים שהם לא התמלאו, זה מה שהם טוענים, לא שאין שום דבר, לכן זה לא דברים תלושים שאנחנו ממציאים.