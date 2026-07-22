העונה נפתחת, יחידת המשטרה נגד הימורים לא פועלת

תקציבים נשפכו, השר הבטיח, אך היחידה הקריטית למלחמה בהימורים ובהטיות משחקים נותרה על הנייר. החתימות חסרות, מינוי המפקד נתקע והספורט נותר פרוץ

עונת הכדורגל החדשה כבר מעבר לפינה, השחקנים עולים למגרשים, אך הגוף שאמור לשמור על טוהר הספורט פשוט לא קיים. היחידה החדשה של משטרת ישראל, שאמורה להילחם בהימורים הבלתי חוקיים ובחששות הכבדים להטיות משחקים, לא קמה. למרות שהתקציבים הייעודיים כבר אושרו מזמן והתקנים הוקצו, השטח נשאר ריק לחלוטין.

מלחמת גרסאות על גב הספורט הישראלי

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, כבר הבטיח בחגיגיות לפני מספר חודשים כי היחידה יוצאת לדרך מיידית, אך בפועל הכל תקוע בגלל מלחמות אגו ומאבקי כוח פנימיים. בסביבת המשרד לביטחון לאומי מטילים את האחריות על המפכ"ל דני לוי, וטוענים כי הוא מעכב את התהליך עד להשלמת סבב מינויים כולל במשטרה. לעומת זאת, גורמים במשטרה טוענים בדיוק את ההפך ומבהירים כי הכל מוכן, המפקד כבר נבחר, ומחכים אך ורק לחתימה הרשמית של השר בן גביר כדי להזניק את הפעילות.

זמן רב עובר, הפוליטיקה הפנימית חוגגת, והעונה נפתחת ללא שום פיקוח משטרתי אגרסיבי. ההתאחדות לכדורגל מוצאת את עצמה בודדה במערכה, ללא שום יכולת ממשית או סמכויות אכיפה להתמודד מול גורמי פשיעה רציניים. העיקר שלכולם יש זמן.

תגובת המשטרה תובא כאשר תתקבל.