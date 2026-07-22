״אלמיידה מנצל את הרצון שלי כדי להשיג יתרון״

רגע לפני אירוע הקרבות הענק בהיכל מנורה, עילאי ברזילאי דיבר ב״שיחת היום״ על המשקל הגבוה של יריבו: ״אני עצבני. הוא מנסה להשיג יתרון לא הוגן״

על אף שהוא ישראלי, ביום שני הקרוב הלוחם עילאי ברזילי יערוך קרב בכורה אי פעם על אדמת ארצו, באירוע הענק שמובילים האחים גורדון בהיכל מנורה, בו ייערכו 14 קרבות לעיני יותר מ-10,000 צופים כשיפגוש את לוקאס אלמיידה. רגע לפני, הוא עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

מה יהיה עם חוסר המזל שלך והקרבות שמתבטלים? יש מצב שזה קשור לזה שאתה קרוב ל-UFC?

”אני חושב שבפעם השישית זה כבר לא יקרה, בטח אנשים רוצים למנוע ממני להגיע לרמה הזאת, אבל זה לא יעצור אותי”.

“זה זלזול הכי גדול שיש, אתה מגיע 15 קילו מעל המשקל המותר וזה זלזול בכל הקהל לא רק בי, הוא ידע שהקרב הזה מאוד חשוב לי מול הקהל הישראלי והוא ידע שאני לא אעזוב כי זה חשוב לי. הוא לוחם שאני מעריך מאוד, אבל כרגע זה פגע בי ואני חושב שהוא ישלם על זה מחיר גדול בכיס וגם יקבל ממני מכות בקרב”.

עילאי ברזילי (LFA)

לגבי ההתנהלות של יריבו

“תראה הוא כבד, יש לו עוד 10 קילו להוריד, רק שאנשים יבינו, אם ב-UFC שחקן מגיע לקרב 2 קילו מעל המותר הקרב מתבטל, והוא מגיע כרגע ב-5 קילו יותר, זה לא ייתכן שהוא מנצל את הרצון שלי להילחם בשביל לבוא ביתרון שהוא לא הוגן. אני כרגע מאוד כועס ועצבני, אבל אני אגיע למנורה בשביל לנצח בקרב”.

מה יקרה אם יתבטל שוב?

”אני לא רוצה לחשוב על זה, לוחמים טופ 100 בעולם נמנעים מלהילחם מולי ואני עובד הכי קשה שיש, זה לא מגיע לי, אבל זה לא המקום לרחמים עצמיים, אני מקווה שהקרב ייצא לפועל ושתראו ביום שני במנורה את קרב ה-MMA הכי טוב שראיתם ואני הולך לספק את זה ולהגיע לרמה הכי גבוהה של MMA.

המסר ליריב

”זה כבר מסר אישי, זה לא רק בשבילי, זה זלזול בכל הקהל הישראלי והוא ישלם על זה ביוקר, המשקל שלו יבוא לרעתו, אני אעייף אותו ואני אביס אותו כבר בסיבוב הראשון והוא יתחנן שזה ייגמר”.

נפגשת עם עידן עמדי.

”כן נפגשנו, הוא מעורר השראה”.