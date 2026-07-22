בעלי בני אילת: הכוונה היא לעלות ליגה בכל עונה

דודו ונטלי וטורי ל"שיחת היום": "בנינו קבוצה שמותאמת למאבקי עלייה בליגה א'. רפואה? לא האמנו שהסכים להגיע. המודל לחיקוי היא ברקת". וגם: יצחק

אחד הפרויקטים המעניינים ביותר בכדורגל הישראלי נבנה בימים אלו בליגה ב’, בקצה הדרומי ביותר של המדינה. בני אילת הודיעה על שורת החתמות גדולות הכוללת בין היתר את גיל יצחק וגידי קאניוק כשאת כל המחלקה הספורטיבית מנהל קובי רפואה, במטרה להגיע בסופו של דבר לליגת העל. בעלי הקבוצה דודו ונטלי וטורי עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

מה הביא אותכם לבני אילת חוץ מזה שיש לכם עסקים גדולים בעיר?

”הגענו לבני אילת כתוצאה מהחברה שרכשנו באילת, נפגשנו עם ראש העיר ורצינו להיות ספונסרים של הקבוצה ואז הוא אמר לנו למה אתם חושבים בקטן? תקנו את על הקבוצה”.

נטלי, אמרו שאת דומיננטית ואני רואה את זה בשיחה.

”אל תגיד לי שאני אישה דומיננטית (צוחקת)”.

קובי רפואה, מאיר כהן ונטלי וטורי (פרטי)

איך העבודה עם המועדון?

”הדבר הזה מאתגר, צריך לדאוג להרבה דברים, בנינו הכל יחד ויש לנו תוכנית. אנחנו עובדים עם אנשים נהדרים שיודעים לעבוד”.

איזו בני אילת נראה?

”אנחנו מגיעים בטירוף ורוצים שזה יהיה הכי טוב שאפשר”.

להיות בעלים של מועדון זה לא דבר קל, התייעצתם עם בעלים אחרים?

”זה לא משנה, ככה או ככה היינו בפנים”.

“רציתי פרויקט שיצליח תוך זמן קצר”

כמה השקעתם במועדון?

”מיליון שקלים”.

הבאתם את גיל יצחק.

”כן, זה לא היה דבר קל. הוא חלוץ נהדר ויש לו משפחה נהדרת וזה לא היה פשוט להעביר אותו ביחד עם האישה והילדים לאזור כזה, אבל אנחנו נתמוך בו ובהם בכל מה שצריך”.

קובי רפואה, גיל יצחק ונטלי וטורי (באדיבות מכבי בני אילת)

איפה המועדון בני אילת יהיה עוד שלוש-ארבע שנים?

”הכוונה זה לעלות כל עונה ליגה ולהגיע לליגה הלאומית”.

ואתה חושב שזה יצליח?

”לקבוצות מהעיר אילת יש משבר בדרך כלל בליגה א’ שהן לא מצליחות לעבור, אבל אנחנו בנינו קבוצה של ליגה ב’ שמותאמת למאבקי עלייה בליגה א’, אז אין תירוצים”.

אתם צריכים גם פועלים שחורים ולא רק כוכבים, כי אז יהיה גלאקטיקוס שלא יגיע לכלום.

”נכון נכון”.

ההחלטה של קובי רפואה הייתה שלו או שלך?

”אנחנו לא האמנו שהוא הסכים להגיע, אבל רציתי פרויקט שיצליח תוך זמן קצר וברגע שזה הלך לשם היה ברור שנלך עם קובי”.

קובי רפואה (חגי מיכאלי)

אם הקבוצה תפשל, תיכנסו לחדרי ההלבשה ותצאו על השחקנים?

”חס וחלילה לא, אנחנו לא רוצים שזה יהיה שכונה, יש אנשים שזאת העבודה שלהם”.

יש לכם מודל לחיקוי?

”כן, אלונה ברקת”.

יש מענק הבקעת גולים לגיל יצחק?

”זה בינינו לבינו, אבל יש משהו”.