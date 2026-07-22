בדרך לרשימה משותפת: מאירי נפגש עם צדף

סגן יו"ר ההתאחדות לכדורגל, המוביל את המגעים לבחירות הקרובות, נועד עם מנכ"לית מרכז הפועל. המטרה: הגעה להסכם על הרכבת רשימה אחת בראשות זוארץ

לאחר מתיחות רבה שליוותה את החודשים האחרונים סביב הבחירות לראשות ההתאחדות לכדורגל בין מרכז מכבי למרכז הפועל, נראה כי הצדדים בדרך להרגעת הרוחות ולהסכמות על ריצה ברשימה משותפת אחת.

כדי לצאת לדרך חדשה, התקיימה לאחרונה פגישה בין עו"ד מורן מאירי, סגן יו"ר ההתאחדות לכדורגל, לבין כנרת צדף, מנכ"לית מרכז הפועל, וגל לוי, סמנכ"ל המרכז. פגישה זו מצטרפת לסדרת שיחות נוספות שנערכו לאחרונה בין בכירים משני המרכזים.

מבינים את יחסי הכוחות

במרכז הפועל הבינו זה מכבר כי לשר לשעבר, ח"כ עיסוואי פריג' אותו רצו להריץ לתפקיד היו"ר, כפי שחשפנו לראשונה בתוכנית “שיחת היום”, אין סיכוי ריאלי במאבק מול היו"ר המכהן, שינו זוארץ. זוארץ זוכה לתמיכה רחבה וגורפת בדרך לקדנציה נוספת בתפקיד.

עיסאווי פריג' (רדאד ג'בארה)

כעת, יצטרכו הצדדים לרדת לפרטים הפרקטיים: כיצד תורכב הרשימה המשותפת, לפי אילו מפתחות חלוקה היא תיבנה, ומאיזה שמות היא תורכב פועל.

לצמצם את ההנהלה

אם טובת הכדורגל הישראלי באמת עומדת לנגד עיניהם של העוסקים במלאכה ולא רק העסקנות הטהורה, הגיע הזמן לקבל החלטה אמיצה. יש לצמצם משמעותית את מספר חברי הנהלת ההתאחדות ואת בעלי התפקידים המייעצים, שיוצרים כיום מנגנון מנופח, מסורבל ולא יעיל.