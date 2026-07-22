וארלה, אסאנטה ובליץ' התאמנו, "כאב ראש" למילר

השלושה הצליחו להשלים אימון לקראת שריף טירספול מחר ב-20:00 במוקדמות הליגה האירופית. המאמן יצטרך להכריע אם להכניס מי מהם להרכב או לשמור בספסל

מכבי תל אביב תעשה את דרכה למולדובה היום לקראת פתיחת דרכה במוקדמות הליגה האירופית מחר (חמישי, 20:00) כאשר תתארח אצל שריף טירספול למשחק הראשון במסגרת סיבוב המוקדמות השני. כפי שנהגה לעשות בעונות האחרונות, הקבוצה ערכה את האימון המסכם במתחם האימונים בקריית שלום ומאוחר יותר תמריא למולדובה.

לקראת המשחק היה ספק לגבי שיתופם של שלושה שחקנים - טייריס אסאנטה, שהיה חולה ולא התאמן במשך כמעט שבוע, הליו וארלה שחזר ארצה רק במוצ"ש אחרי חופשת המונדיאל שקיבל, וכריסטיאן בליץ' שסבל מעומסים שנובעים מפציעת הגב שאותה צריך לנהל העונה בצורה חכמה יותר כדי שלא תפריע לו יותר מדי. השלושה כמובן לא היו חלק מהמשחק באלוף האלופים שבו ניצחו הצהובים 1:3, אך כעת הם זמינים עבור המאמן, קני מילר, שיצטרך להכריע אם להכניס מי מהם להרכב או לשמור אותם על הספסל.

אחרי שהשלושה ערכו אימון מלא לפני הטיסה, יהיה מעניין לראות האם מילר ישנה משהו בהרכב, או ימשיך עם אותם 11 שנראו מצוין נגד הפועל באר שבע. מי שתעמוד לנגד עיניו של הסקוטי היא כמובן היריבה, שריף, שמשחקת בסגנון שונה לגמרי מזה של באר שבע, כך שלא בטוח בכלל שתכנית המשחק שננקטה בטרנר תהיה רלוונטית למפגש הזה. בכל אופן, ההערכה טרם האימון המסכם הייתה כי מילר בסבירות די גבוהה ימשיך עם אותם 11. יש לציין כי ביחס למשחק מול באר שבע, מילר יוכל לכלול בסגל גם את קרווין אנדרדה ואלעד מדמון, שנעדרו בשל ההרחקות שספגו בבית הדין - כמו בליץ' ואסאנטה.

קני מילר (רדאד ג'בארה)

כזכור, במשחק האחרון נכללו בסגל שחקנים צעירים כמו נועם שוורץ, לוטם אסרס (שאף עלה כמחליף), עילאי בן סימון ואורי עזו שחזר מהשאלה. אולם באירופה כידוע אפשר לרשום בסגל למשחק 20 שחקני שדה ועוד שלושה שוערים, כך שעל הנייר יש מספיק מקום גם לכל השחקנים שלא היו יכולים לשחק מול באר שבע.