״בעונות הבאות הפועל צריכה להילחם על אליפות״

הספונסר של הפועל ת״א, סתיו שחם, דיבר ב״שיחת היום״: ״אם יעשו את הדברים כמו שצריך אפשר להתחרות ברמה גבוהה״. על עופר ינאי: ״אדם עם חזון גדול״

אחרי שהעניק חסות להפועל תל אביב בכדורסל ולהפועל אוסישקין נשים, היזם סתיו שחם חתם השבוע על הסכם גם עם קבוצת הכדורגל באדום, כשהחברה שלו, RTMI, הפכה לנותנת חסות ראשית של המועדון. כעת, הוא עולה לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

תגיד יש עוד איזה הפועל שאתה רוצה?

”לא, אני אוהב את הפועל תל אביב ואוהב את עופר ינאי בכדורסל וגם את המועדון בכדורגל, אז אני עם הפועל תל אביב”.

למה דווקא המועדון הזה?

“קודם כל תראו, המועדון הוא ענק עם מלא אוהדים וקהל מדהים, לא משנה באיזה ענף, כל עוד אני יכול לתת אני אתן”.

מקצועית איך אתה רואה את הקבוצה בכדורגל?

”אני מאמין שיבואו עוד חיזוקים, אבל אם יעשו את הדברים כמו שצריך הם יתחרו ברמה הכי גבוהה של הכדורגל הישראלי. לא חייבים להגיע להישגים תוך עונה, אפשר גם בהמשך, אבל זה מועדון גדול והקהל הוא חלק נכבד מהמועדון והוא מחזיק אותו”.

יתחרו על אליפות?

”אני אומר שוב, לדעתי לא מכוונים העונה לאליפות, קודם כל לעשות עונה טובה ובעונות הבאות להילחם על אליפות”.

על ים מדר

”אני מאוד אוהב את ים, אני חושב שבעקבות חוסר הדקות שהוא קיבל, הוא רצה לשחק יותר והוא קיבל הזדמנות טובה. אני לא אוהב את המעבר הזה, אבל אם זאת ההחלטה שלו אני מכבד אותה. ים היה פצוע הרבה זמן וכשהוא חזר זה כבר היה מאוחר מדי”.

מה דעתך על עופר ינאי?

“אני מכיר את עופר כבר שלוש שנים, הוא בן אדם טוב שפועל עם הלב, הוא אדם עם חזון גדול ויוצר דברים גדולים, לא תמיד זה מצליח אבל אני אוהב אותו”.

מה דעתך על מינויו של אורן חסון.

”אישיות מדהימה ומינוי נהדר, הוא איש נפלא שיודע לעבוד ואני תומך בבחירה”.

צחי רייכנשטיין לא יהיה מנכ”ל לעוד הרבה זמן.

”לדעתי דווקא כן, הוא עושה עבודה טובה ואני רוצה שהוא ימשיך”.

תזכו באליפות העונה?

”אני מאמין שסוף סוף העונה נזכה באליפות”.

עם כל מה שקורה באיראן היורוליג לא ימהרו להחזיר את המשחק לישראל.

“נכון, זה קשה אבל אני מקווה שיחזור בהמשך ושנמשיך להצליח בזירה האירופית”.