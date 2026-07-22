רשמי: אלכסנדר סקוליץ' מונה למאמן ברצלונה

הסלובני חתם לשנתיים אצל הקטלונים ויחליף את צ'אבי פסקואל שעבר לדובאי. הוא מגיע אחרי אליפות היסטורית, ומוכר כמי שמלווה שנים את לוקה דונצ'יץ'

ברצלונה מצאה את האיש שלה על הקווים. המועדון הקטלוני הודיע רשמית היום (רביעי) על מינויו של אלכסנדר סקוליץ' למאמן הקבוצה בשנתיים הקרובות, עם חוזה עד ל-30 ביוני 2028. הסלובני בן ה-48, המשמש גם כמאמן הנבחרת הלאומית של ארצו, נכנס לספרי ההיסטוריה ויהפוך לסלובני הראשון אי פעם שעומד על הקווים של מחלקת הכדורסל בבארסה. הוא מגיע לפלאו בלאוגרנה אחרי שהוביל את דובאי לזכייה באליפות הליגה האדריאטית, התואר הגדול הראשון בתולדות המועדון מהאמירויות.

סקוליץ' ייכנס לנעליו של צ'אבי פסקואל, שהחליט לסיים את הקדנציה השנייה שלו בברצלונה ולעבור בדיוק לאותה קבוצה ממנה מגיע הסלובני, דובאי. החתמתו של המאמן החדש תפסה תאוצה לאחר שמגעים מול מאמן באסקוניה, פאולו גלביאטי, נפלו בשל אי הסכמות בין המועדונים. בסופו של דבר, פגישה מכרעת עם נשיא המועדון, ז'ואן לאפורטה, היא שסללה את הדרך להשלמת העסקה והבאתו של המאמן הלאומי לקטלוניה.

המאמן החדש מקבל לידיו קבוצה שנמצאת בעיצומה של בנייה מחדש עמוקה, הכוללת כבר שישה שחקני רכש חדשים: אוליבייה נקאמוה, ג'סטין רובינסון, ג'וש ניבו, אומוג'ה גיבסון, אגוסטין אובאל וסטנלי אומודה. במקביל, עתידו של טוקו שנגליה טרם התבהר והוא עדיין מחזיק בהצעות מקבוצות יורוליג נוספות. המעבר לברצלונה יאפשר לסקוליץ' איחוד מעניין עם הסנטר האמריקאי-סלובני ג'וש ניבו, אותו אימן בטורניר הקדם אולימפי האחרון ב-2024.

אלכסנדר סקוליץ' עם דונצ'יץ' (IMAGO)

ברמת הקריירה, סקוליץ' מחזיק ברזומה מגוון שכולל אליפות עם נימבורק, קדנציות בלוקומוטיב קובאן וזניט סט פטרסבורג הרוסיות, עד שהגיע לדובאי באפריל האחרון. בזירה הבינלאומית, הוא מדריך את נבחרת סלובניה מ-2020 והוביל אותה למקום הרביעי באולימפיאדת טוקיו 2021. בנוסף, הוא שימש כעוזר מאמן הנבחרת בזכייה ההיסטורית ביורובאסקט 2017 עם דור הזהב בראשות לוקה דונצ'יץ'.