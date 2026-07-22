הבלוף של ניימאר: מחזרה למגרש, אל שולחן הפוקר

בזמן שסנטוס נאבקה בקופה סודאמריקנה, והעניקה לו "פגרת שיקום" מיוחדת מהמונדיאל, הכוכב העדיף להמר כל הלילה בטורניר פוקר יוקרתי. האוהדים רותחים

נבחרת ברזיל אמנם הודחה יחסית מוקדם ממונדיאל 2026, אך הדרמות סביב הכוכב הגדול שלה, ניימאר, מסרבות להירגע – והפעם הזירה היא שוב מחוץ למגרש הכדורגל. כשאגף השיקום והכושר של קבוצתו הנוכחית – סנטוס, העניק לברזילאי הוותיק ימי מנוחה מיוחדים והשאיר אותו בברזיל בזמן שהקבוצה המריאה לוונצואלה למפגש מול אוניברסידד סנטראל במסגרת הקופה סודאמריקנה.

התכנון המקורי היה שקט, עבודה פיזית ואימונים אישיים להחזרת כושר המשחק. בפועל? ניימאר ניצל את הזמן הפנוי בדרך קצת אחרת. לפי דיווח רשמי של גוף התקשורת הברזילאי “Ge Globo”, בזמן שחבריו לקבוצה נלחמו על כרטיס לשלב הבא של המפעל היבשתי, הברזילאי בן ה-34 תועד כשהוא משתתף בטורניר פוקר יוקרתי ומעביר לילה שלם סביב השולחן הירוק.

ההחלטה המקצועית של הצוות להשמיט אותו מסגל הקבוצה נבעה מרצון טהור לתת לו טיפול מונע וזמן הכנה פיזי נאות לאחר העומס שחווה במונדיאל, אך התמונות שיצאו מטורניר הקלפים הבעירו את הרשתות החברתיות ועוררו גל זעם ענק בקרב אוהדי סנטוס, המודאגים מחוסר המקצוענות והמחוייבות של השחקן.

ניימאר, התשוקה שלו לכדורגל נגמרה? (רדאד ג'בארה)

ימשיך בכדורגל או יפרוש לקלפים?

על פי הדיווחים בכלי התקשורת בברזיל, בסנטוס בונים באופן מוחלט על ניימאר להמשך העונה ומצפים ממנו למלא עד תום את חוזהו במועדון, המשתרע עד לדצמבר 2026. למרות השמועות וההמולה התקשורתית הסובבת אותו ללא הפסקה מאז סיום הגביע העולמי, ניימאר עצמו עדיין שומר על שתיקה לגבי המשך דרכו המקצועית. דבר אחד בטוח: בעוד בסנטוס מחכים לראות אותו חוזר להפגין קסמים על הדשא, ניימאר עצמו מעדיף כרגע לשמור את הקלפים קרוב לחזה.