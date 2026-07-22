פדראו הוצע למכבי פ"ת, טיבי ייעדר מהדרבי בשבת

העולה החדשה מחפשת בלם זר נוסף, אך העובדה ששחקנה של מכבי חיפה לא הרבה לשחק מקטינה את הסיכויים. הבלם הוותיק מחלים מפציעה בכף הרגל ועובר שיקום

לאחר עיכוב של יום בנחיתה ממחנה האימונים מבלגרד, מכבי פ"ת תשוב הערב (רביעי) לאימונים לקראת פתיחת משחקי גביע הטוטו ביום שבת מול הפועל פ"ת, בדרבי הגדול של העיר.

לי ים דן הפצוע, ייעדר מהמשחק וממתין לצילום אולטרסאונד באזור רצועות הקרסול, כאשר מי שעוד ייעדר הוא איתן טיבי. הבלם הוותיק, עדיין לא החלים מהפציעה ממנה סובל בכף הרגל עוד משלהי העונה שעברה, כאשר גם במחנה האימונים הוא ערך שיקום בצד.

על פי ההערכות, לטיבי ייקח עוד פרק זמן של לפחות שבועיים עד חזרה מלאה למגרשים, כאשר זאת גם הסיבה שבפ"ת רוצים לצרף בלם זר נוסף לסגל, שימנה בשלב הראשוני חמישה בלמים. הכוונה בהחתמת בשאר אבדאח הייתה גם לחשוב על העתיד, שכן הקפטן מוחמד הינדי וטיבי עצמו, מסיימים את החוזה בתום העונה.

איתן טיבי, ייעדר מהדרבי (ראובן שוורץ)

בינתיים, מי שהוצע לקבוצה, הוא בלמה של מכבי חיפה פדראו. האחרון, לא נמצא בתוכניות של מכבי חיפה, אך לאור העובדה שלא שיחק לאחרונה, בפ"ת בשלב זה לא שמים אותו בראש סדר העדיפויות והוא מוגדר כמועמד, אך כאחד בעל סיכויים נמוכים.