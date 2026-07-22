״זו מכבי חיפה חדשה. ירין לוי יוביל בקישור״

הפרשן ניסן קניאס דיבר על מצבם של הירוקים אחרי מסע ההחתמות: ״קו ההגנה, השוער וההתקפה חדשים, אבל עדיין צריך כנף ימין. הפציעות? אולי זאת קללה״

אחרי פתיחה מנומנמת, מכבי חיפה הגבירה קצב בימים האחרונים כשהודיעה על שורת החתמות שכוללת שני שחקני חיזוק זרים ושוער ישראלי מנוסה בדמות עומרי גלזר, ששב למועדון. כעת נודע על בלם נוסף שסגר במועדון, בדמותו של נייג׳ל לונווייק. הפרשן ניסן קניאס עלה לדבר על מצב הקבוצה והסגל בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

אתמול אמרנו שיהיה בלם והנה יש בלם, אין קשר לפציעה של פדראו זה סגור כמה ימים.

”ההחלטה להביא שני בלמים חדשים נפלה כבר מזמן”.

מכבי יפה ביצעה שינויים ואפילו מהפך.

“לא הייתה ברירה, מכבי חיפה הייתה חייבת לעבור שינו והיא עדיין חייבת להתחזק בעמדת הכנף הימני”.

מכבי חיפה ממשיכה להתחזק

זאת מכבי חיפה חדשה.

”כן, כל קו ההגנה הוא חדש, שוער חדש, עם ירין לוי זה קישור חדש וגם שחקני התקפה חדשים, זאת לגמרי מכבי חיפה חדשה”.

ירין לוי (עמרי שטיין)

מה לגבי הקישור?

“ירין לוי הוא הפרויקט של מכבי חיפה והוא אמור להוביל אותה בקישור, זה שחקן מהסוג שברק בכר אוהב, אם הוא לא יהיה כזה, מה שלא נראה לי יקרה, הקבוצה תצטרך להיערך בהתאם”.

אתה אופטימי?

“אני די מרוצה מאיך שהדברים עובדים במועדון מבחינת העבודה, עשו עבודה טובה בלמצוא שחקנים והם הבינו איפה צריך להתחזק, גם החילוף בין השוערים בוצע בצורה מצוינת, אני חושב שגלזר הוא פתרון טוב. אני כן אופטימי, אבל צריך להביא עוד כנף ימני ולראות מה הזרים החדשים שווים, כי אנחנו לא באמת מכירים אותם”.

עומרי גלזר (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

איך היית מנתח את הקבוצה הלאה?

”קשה להגיד בשלב הזה, אבל זה נראה טוב. מבחינת חלוצים יש את מלמד וגרימברג, שהוא חלוץ העתיד של הכדורגל הישראלי. הליגה שלנו לא כזאת חזקה, פשוט בעונה שעברה הקבוצה תפקדה בצורה נוראית, מכרו את דין דוד וסבע בלי להביא חיזוקים בהתאם”. גיא מלמד הוא חלוץ נהדר ומנוסה שצריך לקבל יותר קרדיט העונה, אני מקווה שקללת הפציעות תחלוף ושיהיה טוב העונה”.

שיחליפו את הצוות הרפואי.

”הצוות הרפואי הוא לא מה שגורם לפציעות של השחקנים, אולי זאת קללה או משהו. אני מקווה שחלק מהשינוי במועדון יבוא לידי ביטוי גם אצל ברק בכר עצמו שבעונה שעברה לא היה הכי טוב והוא נמצא במעמד אחר והוא נראה לי אחרת כרגע, אני רוצה לראות אותו חזרה כמו שהכרנו אותו בטופ של הכדורגל שלנו”.