הערכה במכבי ת״א: דיץ ואשכנזי לא ימכרו את חלקם

אם קבוצת רקנאטי יחד עם מזרחי לא תגיע ל-75% בבעלות על מכבי תל אביב, ההערכות הן כי היא תתקשה לקבל הסכמה להחלטות מהותיות וביניהן שינויים במבנה

ימים סוערים עוברים על מכבי תל אביב, בהם מספר לא מבוטל של החלטות צריכות להתקבל, גם שבענייני השוק וגם בנוגע לסוגיית הבעלות ומלחמות השליטה הפוטנציאליות שיכולות להגיע בעקבותיה.

כזכור, כפי שכבר פורסם ב-ONE בתוכנית ״שיחת היום״, הרוב הדרוש כדי לקבל החלטות מיוחדות וביניהן על שינויים במבנה עומד על 75 אחוזים. קבוצת רקנאטי מחזיקה ב-58 אחוזים לאחר שרכשו את 29 האחוזים שהיו בידי קבוצת פדנקו ספורט.

בשלב הנוכחי, כדי להגיע למספר הנכסף שמאפשר להם לקבל החלטות מיוחדות הם צריכים לרכוש אחוזים מחלקם של ריצ׳ארד דיץ או בן אשכנזי, שכן למעשה כמעט בכל קומבינציה הדרך ל-75 עוברת דרכם ועל פי הערכות של גורמים בסביבת המועדון אין כוונה של השניים למכור את חלקם או חלק מאחזקותיהם שיאפשרו בעצם הגעה למספר המדובר.

קבוצת רקנאטי מחזיקה ב-58 אחוזים, קבוצתו של היו״ר המיתולוגי שמעון מזרחי מחזיקה ב-14.5 אחוזים, ריצ׳ארד דיץ ב-17.5 ובן אשכנזי ב-10. חשוב לציין שבמצב העניינים הנוכחי הסיטואציות האפשריות הן מבוי סתום או מלחמות שליטה.